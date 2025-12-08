الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباص وسيارتين ملاكي بقنا

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو
18 حجم الخط

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي، بين كوبري الدومة ونجع العبودي على الطريق الزراعي  بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد تصادم ميكروباص مع سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي الشرقي، بالقرب من كوبري الدومة، وعلي الفور تم الدفع بعدد  7 سيارات من  الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى.

مصرع طالب شنقا لمروره بأزمة نفسية

وفي سياق منفصل شهدت إحدى قرى مركز قنا حادثًا مأساويًا، بعد أن أقدم طالب في الإعدادي، يبلغ من العمر 14 عامًا، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله، نتيجة مرور الطالب بأزمة نفسية حادة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوفاة طالب داخل منزله، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وجمع المعلومات الأولية.

وكشف الفحص المبدئي،  أن الطالب كان يعاني ضغوطًا نفسية خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم يكن هناك سابق إنذار واضح حول نيته الانتحار.

تم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وأُعد محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات لتحديد جميع ملابسات الحادث وفحص الظروف النفسية والاجتماعية التي أدت إلى هذه الخطوة المؤلمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا الطريق الزراعي بقنا الطريق الزراعي الشرقي قنا مديرية أمن قنا حادث تصادم سيارة ميكروباص

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

تشكيل عمان الرسمي لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو وبراءة مصور الفيديو

رغم تجريمه بالبلدين، تقارير أمريكية تثير الجدل باختيار مباراة مصر وإيران في كأس العالم للاحتفال بالمثليين

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التسويق بنظام البيع المباشر، الإفتاء توضح الحالات

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads