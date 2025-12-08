مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباص وسيارتين ملاكي بقنا

18 حجم الخط

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي، بين كوبري الدومة ونجع العبودي على الطريق الزراعي بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد تصادم ميكروباص مع سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي الشرقي، بالقرب من كوبري الدومة، وعلي الفور تم الدفع بعدد 7 سيارات من الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى.

مصرع طالب شنقا لمروره بأزمة نفسية

وفي سياق منفصل شهدت إحدى قرى مركز قنا حادثًا مأساويًا، بعد أن أقدم طالب في الإعدادي، يبلغ من العمر 14 عامًا، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله، نتيجة مرور الطالب بأزمة نفسية حادة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوفاة طالب داخل منزله، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وجمع المعلومات الأولية.

وكشف الفحص المبدئي، أن الطالب كان يعاني ضغوطًا نفسية خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم يكن هناك سابق إنذار واضح حول نيته الانتحار.

تم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وأُعد محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات لتحديد جميع ملابسات الحادث وفحص الظروف النفسية والاجتماعية التي أدت إلى هذه الخطوة المؤلمة.

