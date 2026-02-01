الأسعار الجديدة لسيارات رينو خلال شهر فبراير

18 حجم الخط

طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية رينو، سيارتها رينو داستر موديل 2026 بأسعار جديدة، تبدأ من 1,050,000 جنيه مصري، الحاصلة على قواعد مختلفة تمامًا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).



الأسعار الجديدة لسيارات رينو في السوق المصري

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية رينو الفرنسية أسعار سيارات رينو، خلال شهر فبراير ومن المقرر العمل بها من اليوم داخل المعارض وهي:-

الفئة الأولى: 1,050,000 جنيه

الفئة الثانية: 1,150,000 جنيه

الفئة الأعلى تجهيزًا: 1,240,000 جنيه



حصلت سيارات رينو داستر موديل 2026 علي أداء تيربو متوازن بفضل محرك تيربو سعة 1.3 لتر بقوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات، ليقدم تجربة قيادة تجمع بين القوة، السلاسة، والكفاءة على مختلف أنواع الطرق.



كما زودت السبت بشبكة أمامية بتصميم قوي، ومصابيح LED نهارية، وجنوط رياضية قياس 17 أو 18 بوصة، ارتفاع عن الأرض 21.7 سم يعزز الثبات والثقة على الطرق المختلفة، وشاشة لمس 10 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، تصميم داخلي يركز على راحة السائق والركاب، سعة تخزين خلفية تصل إلى 472 لتر تلائم احتياجات العائلة والرحلات



أنظمة أمان والسلامة في سيارات رينو



• 6 وسائد هوائية

• نظام الثبات الإلكتروني ESP

• نظام ABS لمنع انغلاق المكابح

• مساعد صعود المرتفعات

• نظام مراقبة النقاط العمياء (في الفئة الأعلى تجهيزًا)

• كاميرا رؤية محيطية 360 درجة (في الفئة الأعلى تجهيزًا)

