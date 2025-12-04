للحماية من الحرائق، إجراءات السلامة في المنازل وطرق محاصرة النيران في الأماكن المغلقة

18 حجم الخط

مع تزامن تكرار حوادث نشوب حرائق الشقق ووقوع ضحايا، تستعرض فيتو خلال السطور التالية إجراءات السلامة في المنازل وطرق محاصرة النيران داخل الأماكن المغلقة.

إجراءات السلامة في المنزل والوقاية قبل وقوع الحريق.



_ تركيب أجهزة كشف الدخان والحرارة في المنزل، واختبر عملها بانتظام واستبدل البطاريات مرتين سنويًا.



_تحقق من سلامة توصيلات الأسلاك الكهربائية وأجهزة التدفئة، وصيانة أي أجهزة تالفة. أغلق أسطوانات الغاز بإحكام عند مغادرة المنزل وتجنب استخدام الموقد في وجود رائحة غاز.



_ ضع الأشياء القابلة للاشتعال بعيدًا عن مصادر الحرارة والكهرباء. لا تترك أجهزة كهربائية تعمل بدون مراقبة، خاصةً في غرف النوم.



_ لا تضع أي عوائق أمام المداخل والمخارج. تأكد من أن مخارج الطوارئ متاحة وسهلة الوصول إليها، وقم بتدريب أفراد الأسرة على كيفية استخدامها.



_ضع خطة هروب من الحرائق المنزلية، وتدرّب عليها مع جميع أفراد الأسرة. حدد نقطة التقاء آمنة خارج المنزل وانتظر فرق الإطفاء هناك.



_ وفر طفايات حريق مناسبة في أماكن يسهل الوصول إليها، مثل المطبخ، وتأكد من صيانتها بانتظام.

خطوات التعامل مع محاصرة النيران داخل الأماكن المغلقة والمنازل..

_اتصل بـ 180 وأعط العنوان بالتفاصيل لغرف الحماية المدنية

- اتصل على رقم غرف عمليات النجدة 122

- انزع الستائر وافتح النافذة للتهوية وطرد الدخان وإذا كان الدخان كثيفا ضع منشفة مبللة على انفك وفمك وابق قريبا من سطح الأرض

- اقترب من النافذة ولوح بأى شيء يلفت لا تفكر فى القفز من النافذة، إلا إذا كنت ستقفز من الطابق الأول لأنك قد تصاب أثناء محاولة القفز.

- أغلق الباب خلفك جيدًا سد الفتحات فى أسفل الباب باستخدام بطانية أو سجادة لمنع دخان من دخول الغرفة.

- تحسس الباب من أسفله وأعلاه وتحسس قبضته بظهر اليد فإذا كان أى منهما دافئًا أو ساخنًا ولا تحاول فتح الباب فإذا لم يكن الباب ساخنًا عند ملامسته افتحه بحذر واستمر فى الزحف تحت مستوى الدخان.

- التصرف بهدوء لأنه اثثناء الحركة ستزداد سرعة تنفسك وسيزداد بالتالى استنشاقك للدخان والغازات السامة التى قد تسبب الحروق لرئتيك أو تفقدك الوعي.

- إذا لم يكن لديك شريط لاصق بلل بعض الملاءات أو المناشف أو الملابس وسد بها الفراغات الموجودة حول الباب لمنع الدخان من الدخول.

- فى حالة إمكانية خروجك من الغرفة، ولم تكن هناك فرصة للخروج من المبنى أنتقل إلى غرفة آمنة، ومن المفضل أن تكون على الشارع.

- لا تضطرب ولا تحاول القفز من المبنى فالمساعدة ستكون فى الطّريق بعد الاتصال بالحماية المدنية.









ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.