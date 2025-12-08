متحدث مجلس الوزراء يكشف عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء (فيديو)

18 حجم الخط

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إجمالي ما تم تقديمه من طلبات التصالح على مخالفات البناء، قائلا إن طلبات التصالح على مخالفات البناء وصلت إلى 2 مليون طلب، مشيرا إلى أن الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 7 ديسمبر 2025، كانت 237 ألف طلب.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، إن وزيرة التنمية المحلية أكدت أن هناك حالات للتصالح على الأراضي، تحتاج لبعض التوعية، وحالات عدم إستكمال الأوراق، وأن هناك جهودالتوعية المواطنين، وهو ما تقوم به وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزيرة التنمية المحلية أكدت خلال الاجتماع اليوم أن الفترة السابقة كان هناك زيادة في طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية يتم ازالتها بالكامل، لكن بالنسبة لإجراءات التصالح على مخالفات البناء، فالمواطن لو لديه مخالفة لن يستطيع تسجيل العقار، وسيكون هناك صعوبة في توصيل المرافق والخدمات، لذا لا بد من تقنين الأوضاع، لأنه في مصلحة المواطن، والدولة يسرت على المواطنين في مد فترة التصالح.

