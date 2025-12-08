بعد اقترابها من 100 طعن، موعد الفصل في الطعون الانتخابية المحالة لمحكمة النقض

18 حجم الخط

شهدت الأيام الماضية، إعلان المحكمة الإدارية العليا، إحالة عدد نحو 100 من الطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية ونتائجها بمرحلتى الانتخاب حتى الآن، لمحكمة النقض لعدم اختصاص المحكمة بنظرها.

المحكمة الإدارية العليا

وبدورها ترصد "فيتو" أسباب صدور ذلك القرار، وفقًا لاختصاص كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض فيما يتعلق بالطعون الانتخابية وفقًا لنصوص الدستور.

تنص المادة 210 من الدستور على أنه "تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".

صحة عضوية أعضاء مجلس النواب

كما تنص المادة (۱۰۷) من الدستور على: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم."

محكمة القضاء الإدارى

ووفقًا لتلك النصوص، تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ونتائج الانتخابات، التي قبل اكتساب العضوية.

بينما تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون المتعلقة بالقرارات ونتائج الانتخابات بالفوز واكتساب العضوية، بمعنى أنها تختص بالفصل في الطعون على صحة عضوية أي من المرشحين الفائزين بالانتخابات وأصبحوا أعضاء، وذلك من خلال اختصاص المحكمة الإدارية العليا التي تختص بالفصل في الطعون على نتائج الانتخابات دون أن تكون فوزًا بالعضوية.

موعد الفصل في الطعون الانتخابية

وحول موعد الفصل في تلك الطعون، فإنه لم يحدد نص القانون موعدا ملزما، بل إن الأمر متروك لدى محكمة النقض لدراستها وإصدار القرار، والذي سيكون ملزمًا لمجلس النواب حال قبولها الطعون.

