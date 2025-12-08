الوطنية للصحافة تحتفل بالفائزين بجائزة التميز في نسختها الأولى

18 حجم الخط

شهدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، احتفالية موسعة بمقرها اليوم الاثنين لتسليم جوائز النسخة الأولى من مسابقة التميز الصحفي، التي تحمل اسم الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسي، بحضور قيادات المؤسسات الصحفية القومية وكبار الكتاب وأعضاء الهيئة.

الشوربجي: دعم الموهوبين وتطوير شامل للصحافة القومية

عبّر الشوربجي عن سعادته بتنظيم النسخة الأولى من المسابقة التي تهدف إلى دعم المواهب والكوادر الصحفية وتحفيزها على الإبداع والابتكار، مؤكدًا أن الصحافة القومية كانت وما زالت ركيزة أساسية في الدفاع عن الوطن وقضاياه.





وأشار إلى أن الهيئة واجهت عند توليها المسئولية قبل خمس سنوات تحديات كبيرة على المستويات الصحفية والإدارية والمالية، إلا أن العمل الجماعي أسهم في تحسين الوضع المالي، وعقد الجمعيات العمومية المتأخرة حتى ميزانيات 2023 و2024، بجانب تطوير المحتوى الصحفي والمنصات الرقمية، مؤكدًا أن النسخة الثانية من الجائزة تنتظر كل مبدع ومجتهد، موجهًا الشكر للمؤسسات المشاركة ولجنة التقييم.

سناء البيسي: “الهيئة أنصفتني بعد 65 سنة صحافة”

وأعربت الكاتبة الكبيرة سناء البيسي عن تقديرها لإطلاق اسمها على الجائزة، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل تتويجًا لمسيرتها الممتدة لأكثر من 65 عامًا.



سمير مرقص: أمل جديد للكتاب



وأشاد الكاتب والمفكر سمير مرقص بالمبادرة التي تشجع الكتاب والمفكرين وتمنحهم دعمًا معنويًا ومهنيًا يدفعهم لمزيد من الابتكار.



فايز فرحات: المؤسسات تحصد ثمار التطوير

ووجّه د. محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الشكر للهيئة مؤكدًا أن المؤسسات الصحفية بدأت في جني ثمار التطوير الإداري والمالي والتحريري، مع استمرار الجهود لتحسين الأوضاع.

تكريم الفائزين



شهدت الاحتفالية تكريم الفائزين في عشرة فروع، إضافة إلى جائزة خاصة بتغطية افتتاح المتحف المصري الكبير، التي حصدتها مجموعة من الصحف القومية تقديرًا لتميز تغطيتها.

قائمة الفائزين



أفضل مطبوعة متطورة



مجلة الأهرام الاقتصادي

مجلة الأهرام العربي

مجلة روزاليوسف





أفضل إخراج صحفي

مجلة البيت (نصف الدنيا)

مجلة الديمقراطية



أفضل عمود صحفي

د. أسامة الغزالي حرب (الأهرام)

جلال عارف (أخبار اليوم)

أحمد عبد التواب (الأهرام)

أفضل مقال

حلمي النمنم (المصور)

د. نيفين مسعد (الأهرام)

د. سمير مرقص (الأهرام)

علي السيد (الأهرام)

محمد هاني (روزاليوسف)

أفضل كاريكاتير

هاني شمس (آخر ساعة)

خضر حسن (صباح الخير)

أفضل صورة صحفية

إسماعيل جمعة (الأهرام)



أفضل تحقيق صحفي

“معاناة مرضى السرطان” – مي هارون (أكتوبر)

“توقفوا عن إطعام حيوانات الشوارع” – هاجر صلاح (الأهرام)

“النصب على مواهب مصر” – محمود شوقي (الأهرام الرياضي)

أفضل تغطية صحفية

“مهمة في قعر البحر” – علاء عبد الحسيب (الأهرام التعاوني)

“جريمة هزت الرأي العام في دلجا” – مهاب موريس المناهري (الجمهورية)

جوائز التميز الوظيفي

العامل المثالي: صلاح أحمد الديب (روزاليوسف)

الإداري المثالي: محمود الديب (أخبار اليوم)





