الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حكومة الاحتلال الإسرائيلي: نتنياهو يلتقي ترامب 29 ديسمبر الجاري

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
18 حجم الخط

 قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 29 ديسمبر الجاري.

المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة

 وقال رئيس  وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد: إنه يتوقع دخول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا بعد إعادة جثة آخر رهينة.

كيفية إنهاء حكم حماس

 كما أضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه سيبحث مع الرئيس ترامب هذا الشهر كيفية إنهاء حكم حماس، معترفًا بأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لن يكون سهلًا، على حد قوله.

نتنياهو قال أيضًا: إنه يعتقد أن هناك سبيلًا للوصول إلى سلام مع الفلسطينيين، موضحًا أن ضم الضفة الغربية لا يزال موضع نقاش، لكن الوضع الراهن في الضفة سيبقى كما هو في المستقبل المنظور.

إمكانية زيارة  نتنياهو إلى ألمانيا

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الأحد، إن إمكانية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ألمانيا غير مطروحة للنقاش حاليًا.

وأوضح للصحفيين في أول زيارة له إلى إسرائيل كمستشار ألماني "لم نناقش إمكانية زيارة رئيس الوزراء نتنياهو لألمانيا.. لا يوجد سبب لمناقشة هذا الأمر في الوقت الحالي".

قبل ذلك، استقبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أعرب فور وصوله إلى القدس عن أمله في أن تدخل عملية السلام في غزة مرحلتها التالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو حكومة الاحتلال رئيس الوزراء الإسرائيلي ترامب الرئيس الأمريكى غزة

مواد متعلقة

صحيفة عبرية: نتنياهو يستهدف مؤسستي الرقابة والقضاء داخل حزب الليكود

نتنياهو: لن أعتزل الحياة السياسية مقابل حصولي على العفو

نتنياهو يتوقع دخول المرحلة الثانية من خطة ترامب قريبًا بعد إعادة جثة آخر رهينة

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

سارة خليفة لـ القاضي: الحبس جابلي اكتئاب عايزة طبيب نفسي

تأجيل محاكمة الجنايني المتهم بالتعدي على تلاميذ المدرسة الدولية بالاسكندرية للغد

بعد سيطرة الدعم السريع عليه، معلومات عن هيجليج أكبر حقل نفطي بالسودان

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بتحقيق نجاح والوصول إلى مكانة مرموقة

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads