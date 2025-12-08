حكومة الاحتلال الإسرائيلي: نتنياهو يلتقي ترامب 29 ديسمبر الجاري

18 حجم الخط

قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 29 ديسمبر الجاري.

المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد: إنه يتوقع دخول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا بعد إعادة جثة آخر رهينة.

كيفية إنهاء حكم حماس

كما أضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه سيبحث مع الرئيس ترامب هذا الشهر كيفية إنهاء حكم حماس، معترفًا بأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لن يكون سهلًا، على حد قوله.

نتنياهو قال أيضًا: إنه يعتقد أن هناك سبيلًا للوصول إلى سلام مع الفلسطينيين، موضحًا أن ضم الضفة الغربية لا يزال موضع نقاش، لكن الوضع الراهن في الضفة سيبقى كما هو في المستقبل المنظور.

إمكانية زيارة نتنياهو إلى ألمانيا

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الأحد، إن إمكانية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ألمانيا غير مطروحة للنقاش حاليًا.

وأوضح للصحفيين في أول زيارة له إلى إسرائيل كمستشار ألماني "لم نناقش إمكانية زيارة رئيس الوزراء نتنياهو لألمانيا.. لا يوجد سبب لمناقشة هذا الأمر في الوقت الحالي".

قبل ذلك، استقبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أعرب فور وصوله إلى القدس عن أمله في أن تدخل عملية السلام في غزة مرحلتها التالية.

