الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو: لن أعتزل الحياة السياسية مقابل حصولي على العفو

نتنياهو
نتنياهو
18 حجم الخط

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: لن أعتزل الحياة السياسية مقابل حصولي على العفو.

 

38 % من الإسرائيليين يؤيدون العفو عن نتنياهو

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن 38% من الإسرائيليين يؤيدون العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و27% منهم يؤيدون العفو عنه شرط اعترافه بالتهم المنسوبة إليه واعتزاله السياسة.

ووفقا للاستطلاع  الذي نشرته صحيفة "معاريف" عارض 21% من الإسرائيليين العفو عن نتنياهو ، بينما لم يجب 14% عن رأيهم في العفو عن رئيس الوزراء.

وأيد 83% من ناخبي أحزاب الائتلاف إصدار عفو عن نتنياهو بدون أي شروط، بينما أيد 49% من ناخبي أحزاب المعارضة العفو مقابل اعتراف نتنياهو بالتهم ضد والتنحي عن الحياة السياسية، وقال 32% منهم أنهم يعارضون إصدار العفو.

 

نتنياهو يفقد شعبيته في الانتخابات القادمة 

وتبين من الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين، بينهم 61% من ناخبي أحزاب المعارضة، يؤيدون سحب الحق بالتصويت في انتخابات الكنيست من المتهربين من الخدمة العسكرية، أي الحريديين، واعترض على ذلك 38%، بينهم 60% من ناخبي أحزاب الائتلاف.

 

موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي 

وذكر الاستطلاع أنه في حال جرت انتخابات للكنيست الآن، فإن حزب الليكود سيحصل على 26 مقعدا، حزب برئاسة نفتالي بينيت 22، حزب "الديمقراطيين" 9، "يسرائيل بيتنا" 9، "ييش عتيد" 9، شاس 8، "عوتسما يهوديت" 8، حزب برئاسة غادي آيزنكوت 8، "يهدوت هتوراة" 7، القائمة الموحدة 5، الجبهة – العربية للتغيير 5، الصهيونية الدينية 4.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الاحتلال الاسرائيليين العفو عن نتنياهو

مواد متعلقة

أطفال فلسطينيون يواجهون تعذيبًا ممنهجًا في سجون الاحتلال، والصعق الكهربائي والكلاب البوليسية والتجويع أبرز الوسائل

سؤال برلماني بشأن محاولات الاحتلال الاستيلاء على إرث أم كلثوم

استطلاع رأي: 38% من الإسرائيليين يؤيدون العفو عن نتنياهو

العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

الصحة: تسجيل 5 ملايين حالة اشتباه بأمراض مختلفة خلال عام (فيديو)

الصحة العالمية: كل دول الإقليم تشهد ارتفاعا في نشاط فيروس الإنفلونزا (فيديو)

شوط أول سلبي بين روما وكالياري في الدوري الإيطالي

نائب وزير الصحة: لا يوجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر (فيديو)

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الذي وصفه الله بـ«شديد القوى» في سورة النجم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads