صحفيون أجانب زاروا غزة: الاحتلال يريدنا أداة دعائية وجولاته معنا عرض مسرحي

أكدت "لجنة حماية الصحفيين" أن الجولات التي سمح بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد محدود من الصحفيين الأجانب داخل قطاع غزة، لم تكن جولات ميدانية حقيقية، بل زيارات محكمة الإخراج؛ حيث قيدت حركتهم، وجرى توجيههم نحو زوايا إخبارية معدة مسبقا، وفرضت عليهم مراجعة المحتوى قبل نشره.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام، شددت سلطات الاحتلال القيود على الإعلام الدولي منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ومنعت الصحفيين الأجانب من دخول القطاع بشكل مستقل.

و"لجنة حماية الصحفيين" هي لجنة أسسها مجموعة من المراسلين الأمريكيين في عام 1981 لدعم الصحفيين الذين يتعرضون للخطر بشكل يومي جراء تغطياتهم الصحفية.

ووفق معطيات وثقها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد قتل الاحتلال 257 صحفيا نتيجة استهدافات مباشرة تهدف إلى إسكات الرواية الفلسطينية.

وبحسب اللجنة، فإن ثلاثة صحفيين ممن شاركوا في الجولات المنسقة رفضوا الإدلاء بشهاداتهم خوفا من الانتقام، بينما أكد آخرون أن الزيارات كانت أقرب إلى "عرض مسرحي" منها إلى عمل صحفي مهني.

سلطات الاحتلال تعمدت تقييد حركة المراسلين

من جهتها، تقول مراسلة قناة "فرانس 24" نوجا تارنوبولسكي إنها دخلت غزة ضمن مجموعة صغيرة اختارها المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وعند نقطة الالتقاء قرب حاجز "نير عوز"، عرض الجيش على الصحفيين خريطتين قالت المراسلة إنهما "غير مفيدتين"، مؤكدة أن "الخط الأصفر، والذي من المفترض أن يحدد مجال حركة الفلسطينيين غير موجود فعليا".

ونقل الصحفيون في شاحنات مغطاة إلى قاعدة عسكرية داخل غزة أنشئت بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وشاهدوا حي الشجاعية المدمر من بعيد فقط، دون السماح لهم بالاقتراب أو الحديث مع المدنيين أو توثيق أي شيء بشكل مستقل.

الصحفيون يشبهون الجولات الإسرائيلية بـ"العرض المسرحي"

تضيف تارنوبولسكي: "لم يكن هذا عملا صحفيا، بل كان مسرحية كاملة؛ ولم يسمح لنا بالتحدث إلى أي فلسطيني".

بدورها، تشير الصحفية المستقلة أندريا كروجمان إلى أن الجولات التي نظمها جيش الاحتلال "لم توفر أي فرصة لإعداد تقارير مهنية، حيث بقي الصحفيون محصورين في قواعد الجيش، وتحدثوا حصريا مع ناطق الجيش وجنديين اثنين".

وأوضحت كروجمان أن جميع المواد التي جمعتها من صور أو فيديوهات، كان يجب عرضها على الجيش الإسرائيلي مسبقًا، مضيفة: "الجولة لا يمكن أن تكون بديلا لزيارة مستقلة".

واستغرقت الجولة نحو 90 دقيقة، اقتصرت على التنقل بين قواعد عسكرية دون دخول أي منطقة مدنية، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".

الجولة كانت رحلة عسكرية خاضعة لرقابة مشددة

من جهته، يصف مراسل شبكة "إن بي آر" الأمريكية دانيال الجولة بأنها كانت "رحلة عسكرية خاضعة لرقابة مشددة"، مؤكدا أنه شاهد الدمار الهائل في حي الشجاعية من موقع يحدده الجيش الإسرائيلي فقط، دون أي احتكاك بالمدنيين.

وقال إسترين: إن "التجربة تعزز الانتقادات الدولية لحظر دخول الصحافة الأجنبية، وتظهر كيف يحول جيش الاحتلال الجولات الصحفية إلى أداة دعائية، لا تتماشى مع المعايير المهنية المتعارف عليها عالميا".

وعلى مدى عامين من حرب الإبادة، طالبت لجنة حماية الصحفيين سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للصحافة الأجنبية بالوصول المستقل وغير المشروط إلى غزة، مؤكدة أن مرافقة جنود الاحتلال للصحفيين تفقد العمل الصحفي استقلاليته وتحوله إلى جزء من آلة الرواية الرسمية.

