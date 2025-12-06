السبت 06 ديسمبر 2025
خارج الحدود

كواليس لقاء سري جمع بين نتنياهو وتوني بلير بشأن غزة

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد لقاء سريا مع توني بلير في إسرائيل قبل أسبوع حول اليوم التالي في غزة.

 

لقاء سري مع توني بلير في إسرائيل 

وطرح بلير على نتنياهو فكرة أن تسيطر السلطة الفلسطينية على مناطق محددة في غزة كتجربة أولية قبل التطبيق الكامل للتأكد من نجاح الفكرة.

بالمقابل، لم ترفض إسرائيل الفكرة المطروحة وتجري نقاشات حولها، بحسب البث الإسرائيلية.

وكشف دبلوماسي غربي ومسؤول عربي أنه من المتوقع الإعلان عن هيئة دولية مكلفة بحكم القطاع بحلول نهاية العام.

هيئة مجلس السلام 

كما أضاف المسؤولان اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما أن الهيئة المعروفة باسم مجلس السلام والتي يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضم حوالي اثني عشر زعيمًا آخرين من الشرق الأوسط والغرب، لإدارة غزة تحت تفويض أممي لمدة عامين قابل للتجديد، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

كذلك كشفا أنه سيتم الإعلان عن لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين ستتولى الإدارة اليومية لغزة بعد الحرب.

ولفتا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن الخطة نهاية عام 2025 خلال لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وساطة مصر وقطر وأمركا  وتركيا، على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام

يذكر أن إسرائيل وحماس كانتا وافقتا في 9 أكتوبر بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمها ترامب، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر

