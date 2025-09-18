الخميس 18 سبتمبر 2025
محافظة الدقهلية تدرس المشروعات الاستثمارية بنطاق مدينة بني عبيد

مرور لجنه علي الأراضي
مرور لجنه علي الأراضي ببني عبيد، فيتو

قامت اللجنة المشكلة من محافظة الدقهلية لدراسة المشروعات الاستثمارية ببني عبيد، برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بمعاينة قطع الأراضي الأصول غير المستغلة بنطاق مركز ومدينة بني عبيد على الطبيعة، لوضع تصور مبدئي لاستغلال تلك القطع استثماريا، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

لجنة برئاسة نائب محافظ الدقهلية  لدراسة المشروعات الاستثمارية ببني عبيد

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة التدقيق في معاينة قطع الأراضي، واختيار المناسب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك القطع بما يعظم من عوائد الاستثمار، ويعود بالنفع على المواطنين، ويخلق فرص عمل جديدة، وضخ منتجات وسلع متنوعة في الأسواق ويوفر سوق تنافسية تعمل على تخفيض الأسعار.

المرور على قطع الأراضي غير المستغلة ببني عبيد 

من جهته أوضح نائب محافظ الدقهلية، أن مهمة اللجنة المشكلة، المرور على قطع الأراضي غير المستغلة بنطاق مدينة بني عبيد لعدد 28 قطعة، تمهيدا لاختيار الفرص الاستثمارية الأنسب لطرحها للاستغلال والاستثمار على  المستثمرين ووضعها على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار.

