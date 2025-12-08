كيف ودع تلاميذ مدرسة قهبونة الابتدائية بالشرقية معلمتهم الراحلة؟ (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية لفتة إنسانية مؤثرة من تلاميذ ومعلمي وأهالي قرية قهبونة والحمادين التابعة لمركز الحسينية في وداع المعلمة الراحلة حنان عبد اللطيف إبراهيم، التي وافتها المنية الساعات الماضية بعد رحلة عطاء حافلة بالتفاني والإخلاص في أداء رسالتها التربوية.

لافتات مؤثرة في وداع معلمة مدرسة قهبونة الابتدائية

وحمل المشاركون في الوداع لافتات مدون عليها: "مدرسة قهبونة الابتدائية تنعي المعلمة الزميلة حنان عبد اللطيف إبراهيم"، تعبيرًا عن وفائهم وتقديرهم للراحلة.

تلاميذ مدرسة قهبونة الابتدائية يودعون معلمتهم، فيتو

المدرسة تنعي الفقيدة

حنان عبد اللطيف، ونعت مدرسة قهبونة الابتدائية الفقيدة، داعية الله أن يرحمها ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

أقيمت الصلاة على جثمان الفقيدة بمسجد القرية بحضور العشرات من أهالي القرية وزملائها وأقاربها، قبل نقله إلى مقابر أسرتها لدفنه، وسط مشاهد الحزن والأسى.

منصات التواصل تودع المعلمة الراحلة حنان عبد اللطيف.. مشاعر مؤثرة وتفاعل واسع

معلمة الحسينية، وضجّت منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك، بتفاعلات واسعة وتعازٍ مؤثرة للفقيدة، معبّرين فيها عن مشاعر الحزن لفقدان شخصية تربوية محبوبة.

وأكد المشاركون في مراسم الوداع على الروابط القوية والمحبة الكبيرة التي كانت تربط المعلمة الراحلة بتلاميذها وزملائها وأهالي القرية، مشيرين إلى أثرها الإيجابي الكبير في حياة الطلاب والمجتمع المحيط بها.

