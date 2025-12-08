الإثنين 08 ديسمبر 2025
النيابة الإدارية تكشف مفاجأة في حريق عقار ومخزن ملابس بالمنصورة

معاينة النيابة الإدارية
معاينة النيابة الإدارية لحريق سوق الخواجات، فيتو
كشفت معاينة  النيابة الإدارية لموقع حادث واقعة اندلاع حريق عقار بسوق تجاري ومخزن ملابس كائن بشارع سوق الخواجات بالمنصورة المتفرع من شارع بورسعيد في محافظة الدقهلية، خلو العقار من اشتراطات الحماية المدنية.

تفاصيل جديدة في حريق سوق المنصورة

وكلف المستشار مصباح حجازي – مدير النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الثاني، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من خالد نبيه محمد – رئيس النيابة، ونرمين الوفائي – رئيس النيابة، وريم لاشين – وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء معاينة ميدانية لموقع العقار، وبصحبتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، بموجب التكليف الصادر عن النيابة، برئاسة مهندس من الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الإدارية شملت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومركز إصدار التراخيص، وإدارة رخص المحال والتفتيش البيئي بالمحافظة، وإدارة الأمن الصناعي، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة الحماية المدنية، والشئون التجارية لـهندسة المنصورة وطلخا. 

خلو العقار من اشتراطات الحماية المدنية 

وتبين من المعاينة احتراق الطوابق من الثالث حتى السادس العلوي، وتآكل الحوائط والدرج وظهور آثار الخرسانة الحديدية، كما كشفت المعاينة المبدئية عن خلو العقار من اشتراطات الحماية المدنية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

 تقرير المعمل الجنائي بشأن الحادث

واستمع فريق التحقيقات لأقوال عددٍ من أصحاب المحال التجارية المجاورة وشهود العيان للحادث،  وأمرت النيابة باستدعاء أعضاء اللجنة المشكلة لفحص الواقعة لسماع أقوالهم وتحديد المسئوليات في ضوء ما أسفر عنه الفحص، مع طلب تقرير المعمل الجنائي بشأن الحادث.

