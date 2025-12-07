قرارات عاجلة من النيابة في إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بأطفيح

18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص، بسبب خلافات مالية بينهم في أطفيح، مما أسفر عن إصابتهم، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

وكشفت التحقيقات أن خلافات مالية، أدت إلى تشاجر 4 أشخاص، وتبادل الاعتداء، مما أسفر عن إصابتهم بجروح وكدمات.

تفاصيل مشاجرة 4 أشخاص بأطفيح

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، بتشاجر عدد من الأشخاص في أطفيح، انتقل على الفور رجال المباحث لمكان البلاغ، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.