قرارات عاجلة من النيابة في إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بأطفيح

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص، بسبب خلافات مالية بينهم في أطفيح، مما أسفر عن إصابتهم، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم. 

وكشفت التحقيقات أن خلافات مالية، أدت إلى تشاجر 4 أشخاص، وتبادل الاعتداء، مما أسفر عن إصابتهم بجروح وكدمات.

تفاصيل مشاجرة 4 أشخاص بأطفيح

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، بتشاجر عدد من الأشخاص في أطفيح، انتقل على الفور رجال المباحث لمكان البلاغ، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

