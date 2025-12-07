الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عميد تجارة عين شمس يطلق مهرجان الإسماعيلية الأول لطلاب الكلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية لطلاب تجارة عين شمس
18 حجم الخط
ads

شهدت محافظة الإسماعيلية انطلاق فعاليات "مهرجان الإسماعيلية الأول" لطلاب كلية التجارة بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبرعاية وحضور الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية.

نظم المهرجان، اتحاد طلاب تجارة عين شمس، وحقق نجاحًا لافتًا بمشاركة غير مسبوقة تجاوزت 1000 طالب وطالبة، ذلك انطلاقًا من إيمان إدارة كلية التجارة واتحاد طلابها بأهمية النشاط الطلابي غير الأكاديمي كرافد أساسي لبناء الشخصية القيادية والمتوازنة للطالب الجامعي.

ترسيخ قيم الانتماء بين الطلاب

أكد الدكتور فريد محرم، أن الفعالية ترسخ قيم الانتماء وتعزيز أواصر الترابط بين الطلاب، مع توفير مناخ اجتماعي وترفيهي مُوجه يُكمل المنظومة التعليمية ويُوسِع آفاق التجربة الجامعية، حيث تضمن برنامج المهرجان الذي امتلأ بالحماس والبهجة، التقاط الصورة الجماعية التذكارية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية اشتملت على الاستمتاع بحمامات السباحة، وممارسة الألعاب الرياضية على الملاعب المجهزة، بالإضافة إلى رحلة بحرية ممتعة على متن المراكب.

شدد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، على الرؤية المتكاملة للجامعة والكلية التي تهدف إلى تنمية الطالب علميًا واجتماعيًا ورياضيًا، موضحا أن مثل هذه الأنشطة الترفيهية لا تتعارض مع الجدية الأكاديمية، بل هي مكملة لها حيث تساهم في تنمية المهارات الشخصية، وتخفيف الضغوط الدراسية، وتوسيع مدارك الطلاب، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم التعليمي.

ووجّه عميد الكلية خالص الشكر والتقدير لاتحاد طلاب الكلية على التنظيم المتميز، متمثلًا في الطالبة هداية عمر نائب رئيس الاتحاد، والطالب رشاد عصام رئيس الاتحاد، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة رعاية الشباب بالكلية تحت قيادة هاني الغول مدير الإدارة وجميع العاملين معه.

اختُتمت فعاليات المهرجان بفقرات فنية مبهجة قدمها كورال جامعة عين شمس، والذي أضفى بألحانه وأغانيه أجواءً من الفرح والابتهاج، ليختتم اليوم على نغمة إيجابية عكست رضا وسعادة جميع المشاركين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عين شمس جامعة عين شمس كلية التجارة محافظة الإسماعيلية كلية التجارة بجامعة عين شمس كورال جامعة عين شمس

مواد متعلقة

مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس يعلن فوز ثلاثة باحثين ببرامج بحثية متميزة في فرنسا

سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعيلية يوجه بمراجعة خطة عمل منظومة المتغيرات المكانية

كلية التجارة جامعة عين شمس تستضيف رئيس الجمعية الأمريكية للمحاسبة

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة يشارك في مؤتمر التغير المناخي COP 30

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

مقتل الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته بأكتوبر

خليفة رونالدو، ناد سعودي يقترب من التعاقد مع محمد صلاح

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الشيخين أو العدوة بالمدينة المنورة وأسماؤه وفضله

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads