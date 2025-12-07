عميد تجارة عين شمس يطلق مهرجان الإسماعيلية الأول لطلاب الكلية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسماعيلية انطلاق فعاليات "مهرجان الإسماعيلية الأول" لطلاب كلية التجارة بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبرعاية وحضور الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية.

نظم المهرجان، اتحاد طلاب تجارة عين شمس، وحقق نجاحًا لافتًا بمشاركة غير مسبوقة تجاوزت 1000 طالب وطالبة، ذلك انطلاقًا من إيمان إدارة كلية التجارة واتحاد طلابها بأهمية النشاط الطلابي غير الأكاديمي كرافد أساسي لبناء الشخصية القيادية والمتوازنة للطالب الجامعي.

ترسيخ قيم الانتماء بين الطلاب

أكد الدكتور فريد محرم، أن الفعالية ترسخ قيم الانتماء وتعزيز أواصر الترابط بين الطلاب، مع توفير مناخ اجتماعي وترفيهي مُوجه يُكمل المنظومة التعليمية ويُوسِع آفاق التجربة الجامعية، حيث تضمن برنامج المهرجان الذي امتلأ بالحماس والبهجة، التقاط الصورة الجماعية التذكارية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية اشتملت على الاستمتاع بحمامات السباحة، وممارسة الألعاب الرياضية على الملاعب المجهزة، بالإضافة إلى رحلة بحرية ممتعة على متن المراكب.

شدد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، على الرؤية المتكاملة للجامعة والكلية التي تهدف إلى تنمية الطالب علميًا واجتماعيًا ورياضيًا، موضحا أن مثل هذه الأنشطة الترفيهية لا تتعارض مع الجدية الأكاديمية، بل هي مكملة لها حيث تساهم في تنمية المهارات الشخصية، وتخفيف الضغوط الدراسية، وتوسيع مدارك الطلاب، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم التعليمي.

ووجّه عميد الكلية خالص الشكر والتقدير لاتحاد طلاب الكلية على التنظيم المتميز، متمثلًا في الطالبة هداية عمر نائب رئيس الاتحاد، والطالب رشاد عصام رئيس الاتحاد، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة رعاية الشباب بالكلية تحت قيادة هاني الغول مدير الإدارة وجميع العاملين معه.

اختُتمت فعاليات المهرجان بفقرات فنية مبهجة قدمها كورال جامعة عين شمس، والذي أضفى بألحانه وأغانيه أجواءً من الفرح والابتهاج، ليختتم اليوم على نغمة إيجابية عكست رضا وسعادة جميع المشاركين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.