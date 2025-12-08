جامعة بدر تطلق النسخة الأولى من قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025

18 حجم الخط

أطلقت كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية بـ جامعة بدر بالقاهرة النسخة الأولى من قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025 بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في سوق العمل بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة.

قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025

وأكد الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق أن الجامعة تسعي إلى التحول إلى جامعة ذكية في كافة وسائل وأساليب التعليم، واستخدام كافة المستجدات التكنولوجية، وهو أمر يترتب عليه استحداث وظائف جديدة تدعم فرص الطلاب في الحصول على فرص عمل داخل مصر وفي الخارج وهو ما يسهم في تعزيز بناء المستقبل.

استحداث برامج دراسية اقتصادية جديدة لخدمة المجتمع

من جانبه، قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، إن كل ما يشغل العالم هو الشأن الاقتصادي، وأن الجامعات الحكومية والخاصة انتبهت إلى هذا الأمر، واستحدثت برامج جديدة تخدم المجتمع، لافتا إلى أن اى مشكلة في المجتمع يمكن أن تُحل من خلال التعليم، وأن العنصر البشري في أي مجتمع هو حجر الأساس لتحقيق النجاحات.

وأضاف قنديل أن الذكاء الاصطناعي هو أداة في أيدينا، ويجب أن نسيطر ونتحكم في هذا الأمر، وأن المشكلة الرئيسية تبقي في الشأن الاقتصادي، وأنه لابد من وجود نظام حوكمة قادر على حل المشكلات، والاعتماد على نظام واضح لا يعتمد على الأفراد.

قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025

وتابع قائلا، إنه من الضروري الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وأن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد الأدوات المساعدة مع التحول الرقمي والحوكمة.

وقال الدكتور ممدوح عبدالعليم موافي عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بجامعة بدر، إن العالم اليوم أصبح قائمًا على المعرفة الرقمية، وأصبحت التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وسلاسل الكتل أدوات رئيسية لإدارة المؤسسات واتخاذ القرارات وتعزيز القدرة التنافسية، لافتا إلى أنه من هنا تبرز أهمية الملتقى في إثراء العقول الشابة وربط ما يتلقونه في قاعات الدرس بما يحدث في سوق العمل العالمي.

وأكد الدكتور محمد عبدالرحمن رئيس جامعة ساكسونى مصر، أن المؤسسات الأكاديمية عليها أن تعد جيلا جديدا قادرا على قيادة هذا التحول لا مجرد التكيف معه، وفي جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا نضع هذا الهدف في صميم رسالتنا التعليمية، فجامعتنا تعمل على بناء منظومة تعليمية حديثة تربط بين المعرفة التطبيقية والتكنولوجيا المتقدمة وتوفر جسورا قوية بين التعليم وسوق العمل.

قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025

استخدام التكنولوجيا في تحصيل الواردات الحكومية

وأكد النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تعد حكومة إلكترونية وبدأت باستخدام التكنولوجيا، وأنه يتم حاليا تحصيل الواردات بشكل سريع، وأن الإيرادات الضريبية بلغت 2 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، وأن العام المالي الحالي وصل إلى 2.6 ترليون جنيه وهو لم ينته بعد، وذلك بفضل استخدام التكنولوجيا وكذلك بفضل استخدام إدارة المعلومات داخل الحكومة، ومنها التحصيل الالكتروني وكذلك نظام الايصال الالكتروني.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تجهيز الموازنة للعام القادم 2026-2027، وبدأ التجهيز لها منذ نوفمبر الماضي، منوها إلى وجود استقرار ضريبي وأن وزارة المالية تمتلك ثروة معلوماتية بالغة الأهمية، وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة لها فوائد عديدة.

قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025

وشارك في المؤتمر مجموعة كبيرة من أساتذة الجامعات والباحثين والمتخصصين في مختلف مجالات الاقتصاد وأساتذة الجامعات والطلاب، ومجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والاعلاميين والشخصيات العامة.

وشهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي العاصمة وبدر لتبادل الخبرات المختلفة والأبحاث والعمل المشترك في مختلف علوم الاقتصاد والتجارة.

