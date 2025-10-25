وزير الخارجية يلتقي عددا من طلاب جامعة بدر

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم السبت ٢٥ أكتوبر، مجموعة من طلاب جامعة بدر بالقاهرة، وذلك في إطار الحرص على التواصل مع شباب الجامعات المصرية.

واستعرض الوزير عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصرية والثوابت التي تقوم عليها، مشيرًا إلى التحديات الجيوسياسية التي تواجه مصر في محيطها الإقليمي والتزامها بمبدأ الاتزان الاستراتيجي كأحد ركائز سياستها الخارجية.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير موقف مصر من التطورات في قطاع غزة، والسودان، وليبيا فضلًا عن القضايا المرتبطة بـ الأمن المائي المصري، مؤكدًا أن التحركات المصرية في الإقليم تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية والرخاء لكافة شعوب المنطقة. كما أوضح الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج، ونقل الصورة الحقيقية عن جهود الدولة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية تمثل أحد أذرع القوة الشاملة للدولة في محيطها الإقليمي والدولي.

و دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وطلاب الجامعة، استمع خلاله إلى أفكارهم وتساؤلاتهم حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على الاستمرار في فتح قنوات الحوار مع الشباب وطلبة الجامعات، بما يسهم في رفع الوعي بدور مصر النشط على الساحتين الإقليمية والدولية.

