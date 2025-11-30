الأحد 30 نوفمبر 2025
السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق نظام الرقمنة بعمل وزارة المالية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية العمل نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، بالتوازي مع التدريب والتأهيل، لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطبيق نظام الرقمنة في عمل وزارة المالية، بما في ذلك في مجالي الجمارك والضرائب. 

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطّلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي تكليفات رئاسية توجيهات الرئيس السيسي قرارات جمهورية

