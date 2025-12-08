الإثنين 08 ديسمبر 2025
اقتصاد

سعر النحاس يسجل مستويات قياسية مدعوما بالتحفيز الصيني وشح الإمدادات العالمية

أسعار النحاس
أسعار النحاس
 سجلت أسعار النحاس أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بتوقعات المستثمرين باستمرار موجة الصعود وسط إجراءات تحفيز الاقتصاد في الصين وزيادة الطلب في الولايات المتحدة، إلى جانب نقص المعروض العالمي.

سعر النحاس يسجل مستويات قياسية

وصعد المعدن الحيوي المستخدم في صناعات الكهرباء والتحول الطاقي بنسبة تصل إلى 1.3% اليوم الاثنين، متجاوزا سقف 11,705 دولارا للطن الذي سجله في الجلسة السابقة، بحسب وكالة بلومبرج.

تعافي الصادرات بشكل يفوق التوقعات

ويأتي هذا الارتفاع المتواصل بعد إعلان مسؤولين صينيين كبار أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستواصل سياسة نقدية "توسعية بشكل معتدل" ونهجا استباقيا في السياسة المالية، كما دعمت بيانات التجارة الصينية المشهد بعد أن أظهرت تعافي الصادرات بشكل يفوق التوقعات، مسجلة فائضا تجاريا تاريخيا تجاوز تريليون دولار.

ارتفاع النحاس بنسبة 30% خلال 2025

يذكر أن أسعار النحاس ارتفعت بأكثر من 30% هذا العام في بورصة لندن للمعادن، مدعومة ببيانات تحليلية متفائلة، أبرزها توقعات "سيتي جروب" الإيجابية، في وقت يعاني فيه السوق من اختلال بين العرض والطلب ونقص في المواد الخام على المستوى العالمي.

وتسارع وتيرة الصعود في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف من تدفق كميات كبيرة من النحاس إلى الولايات المتحدة استعدادا لفرض رسوم جمركية محتملة العام المقبل، مما أدى إلى انخفاض المخزونات ورفع العلاوات السعرية في أسواق رئيسية.

الإمدادات العالمية من النحاس

وبحسب تحليلات "سيتيك سيكيوريتيز"، فإن الإمدادات العالمية من النحاس المكرر قد تواجه عجزا يقدر بنحو 450 ألف طن بحلول 2026، مع زيادة المخزونات الأمريكية كأحد العوامل المساهمة. 

وأشار المحللون، بقيادة "آو تشونج"، إلى أن الأسعار يجب أن تتجاوز متوسط 12 ألف دولار للطن في 2025 لجذب الاستثمارات اللازمة لتوسعة القدرات التعدينية وضمان الإمدادات على المدى المتوسط والطويل.

جولدمان ساكس: ارتفاع سعر النحاس فوق 11 ألف دولار لن يدوم

النحاس يسجل مستوى قياسيا مدفوعا باضطرابات التداول وشح المعروض

وفي التعاملات، ارتفع سعر النحاس بنحو 1% ليصل إلى 11,735.50 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، بعد أن لامست الأسعار ذروتها عند 11,771 دولارا، كما صعدت معادن أخرى، حيث ارتفع الزنك 0.7% والألومنيوم 0.4%.

