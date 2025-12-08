الإثنين 08 ديسمبر 2025
محافظات

ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة ومواد غذائية مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـمحافظة الغربية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية مجهولة المصدر تجاوزت 600 كجم بالإضافة إلى أكثر من 17 ألف عبوة سناكس.

محافظ الغربية: تطوير محور محلة منوف يحقق سيولة مرورية

محاضرة تثقيفية لطلاب مدارس طنطا حول ترشيد استهلاك المياه

جاء ذلك خلال حملات رقابية موسعة بمركزي زفتى والسنطة في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمستودعات وضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات التي نفذتها إدارتا تموين زفتى والسنطة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية الجسيمة حيث تم ضبط 4 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة لدى أحد الجزارين و100 كجم مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى 11 علبة سجائر مهربة وغير مصرح بتداولها بمدينة زفتى.

كما تم تحرير 24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة متنوعة شملت مخابز سياحية وبقالات ومطاعم وأنشطة حرة فضلًا عن تحرير 4 محاضر غلق لتجّار تموين ومشروعات “جمعيتي” لمخالفتهم القواعد المنظمة للعمل.

وفي مركز السنطة انطلقت حملة مماثلة أسفرت عن ضبط والتحفظ على 600 كجم دهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي طبقًا لتقرير الطب البيطري، وذلك قبل استخدامها داخل أحد مصانع اللحوم المصنعة. 

كما تم ضبط 17,500 كيس سناكس داخل مخزن جملة بدون فواتير تثبت مصدرها وضبط 1,500 كيس سناكس داخل مخزن جملة غير مرخص وبدون مستندات أو فواتير.

وتم تحرير محاضر الجنح اللازمة حيال الوقائع المضبوطة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت مديرية التموين بمحافظة الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية على مستوى المحافظة للتصدي لكافة المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو تعبث بقوتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد كل من يثبت مخالفته للقانون.

