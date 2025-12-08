ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة ومواد غذائية مجهولة المصدر بالغربية

18 حجم الخط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـمحافظة الغربية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية مجهولة المصدر تجاوزت 600 كجم بالإضافة إلى أكثر من 17 ألف عبوة سناكس.

جاء ذلك خلال حملات رقابية موسعة بمركزي زفتى والسنطة في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمستودعات وضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة ومواد غذائية مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات التي نفذتها إدارتا تموين زفتى والسنطة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية الجسيمة حيث تم ضبط 4 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة لدى أحد الجزارين و100 كجم مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى 11 علبة سجائر مهربة وغير مصرح بتداولها بمدينة زفتى.

كما تم تحرير 24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة متنوعة شملت مخابز سياحية وبقالات ومطاعم وأنشطة حرة فضلًا عن تحرير 4 محاضر غلق لتجّار تموين ومشروعات “جمعيتي” لمخالفتهم القواعد المنظمة للعمل.

وفي مركز السنطة انطلقت حملة مماثلة أسفرت عن ضبط والتحفظ على 600 كجم دهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي طبقًا لتقرير الطب البيطري، وذلك قبل استخدامها داخل أحد مصانع اللحوم المصنعة.

ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة ومواد غذائية مجهولة المصدر

كما تم ضبط 17,500 كيس سناكس داخل مخزن جملة بدون فواتير تثبت مصدرها وضبط 1,500 كيس سناكس داخل مخزن جملة غير مرخص وبدون مستندات أو فواتير.

وتم تحرير محاضر الجنح اللازمة حيال الوقائع المضبوطة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت مديرية التموين بمحافظة الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية على مستوى المحافظة للتصدي لكافة المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو تعبث بقوتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد كل من يثبت مخالفته للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.