ضبط دقيق بلدي مدعم داخل مخابز سياحية خلال حملة تموينية بدمياط

بناء على توجيهات محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز

شنت مديرية التموين حملة تموينية موسعة مساء اليوم بقيادة مجدي عبد الكريم مدير المديرية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة،

حملة تموينية ليلية تضبط دقيقا بلديا مدعما داخل مخابز سياحية بدمياط

ضبط دقيق مدعم داخل مخابز سياحية ومصادرة الكميات

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم داخل عدد من المخابز السياحية غير المرخصة والتي لا يحق لها استخدام هذا النوع من الدقيق المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة ومصادرتها بالكامل، كما تم تحرير ثلاثة محاضر ضد المخالفين وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

سحب عينات من إحدى المطاحن وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات

وشملت الحملة التفتيش على إحدى المطاحن المنتجة للدقيق البلدي المدعم، حيث تم سحب عينات من الدقيق لتحليلها في المعامل المختصة بهدف التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، كما تم مراجعة أوزان العبوات المعبأة والتأكد من التزامها بالأوزان القانونية المحددة.

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