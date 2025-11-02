الأحد 02 نوفمبر 2025
إحالة فران لمحكمة جنايات الإسكندرية بتهمة قتل عامل

محاكم الإسكندرية
محاكم الإسكندرية

قررت جهات التحقيق بنيابة الرمل ثان بالإسكندرية اليوم الأحد، إحالة المتهم "م.م.ا" فران، إلى محكمة جنايات الإسكندرية بعد توجيه تهمة  قتل المجني عليه "م.م.م" عامل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد داخل محل سكنه.

بسبب اعتراض النواب، الحكومة تتراجع عن تقسيم حصيلة زيادة رسوم الخارجية

حكم نهائي..إسدال الستار بحبس أم شهد شريكة سفاح التجمع 10 سنوات.. التحقيقات: المتهمة قدمت ابنتها والفتيات مقابل 2000 جنيه في الليلة

مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء محطة الضبعة النووية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 22375 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، بالعثور على جثة المجنى عليه داخل محل سكنه بدائرة القسم.

تبين من التحريات، انه على إثر خلافات سابقة بين المتهم "م.م.ا" فران، وبين المجنى عليه "م.م.م" عامل، عقد المتهم النية وبيت العزم على التخلص من المجنى عليه، فأعد لذلك سلاح أبيض سكين، وتوجه الى إقامة المجنى عليه، ونشبت بينهما مشادة كلامية، على إثرها قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه، بأن كال له طعنتان مستخدما سلاحا أبيض “سكين”، محدثا إصابته بالرقبة وكتفه الأيسر، والتى أودت بحياته.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجنى عليه ترجع إلى إصابته بالعنق بما أحدثته من قطع بالأوعية الدموية الرئيسية بيسار العنق والقصبة الهوائية ونزيف دموي، أدى إلى وفاته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

