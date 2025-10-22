الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

جنايات المنصورة تنظر قضية مقتل مسنة على يد نجل شقيقها بالدقهلية

جنايات المنصورة،
جنايات المنصورة، فيتو

تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل عمته وسرقة متعلقاتها من أموال ومجوهرات داخل منزلها بقرية ميت عاصم مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته بمشاركة 4 آخرين من بينهم طليق نجلة المجني عليها، وناشدت أسرة الضحية بالقصاص العاجل والعادل.

يشار إلى أن اليوم هي المحاكمة الثانية بعد تأجيلها لانتداب محامي مع المتهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في كشف لغز العثور على سيدة جثة هامدة داخل منزلها بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، وتبين أن وراء الواقعة نجل شقيقها بالاشتراك مع 3 آخرين، بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ مالية تحتفظ بها.

وتعود أحداث الواقعة لإخطار تلقاه مدير أمن الدقهلية من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بالعثور على سيدة جثة هامدة داخل منزلها بقرية ميت عاصم دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم العثور على جثة سيدة تدعى نجيبه محمود محمد الباز، وتبلغ من العمر 62 سنة، وأوضحت المعاينة الظاهرية للجثمان عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به، ورجحت أن الوفاة قد حدثت جراء كتم أنفاسها.

وبفحص المنزل تبين اختفاء مصوغاتها الذهبية، وبسؤال زوجها أقر بأنه ذهب لشراء الخبز ليلًا وترك زوجته بالمنزل بمفردها، وعند عودته صباحًا فوجئ بها جثة هامدة، وأبلغ على الفور الأجهزة الأمنية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط وحدة مباحث المركز، برئاسة المقدم محمد صبح، رئيس المباحث، والرائد محمد أبوغزالة، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، وتمكن من فك لغز الواقعة في أقل من 24 ساعة.

حيث توصلت جهوده إلى أن وراء الجريمة نجل شقيق المجني عليها ويدعى محمود ال.م.م.ال.، بعدما استعان بـ3 آخرين وهم: عبدالمجيد ر.م.ع.، ومحمد ال.م.أ.، ومحمد ر.ال.ال.، جميعهم مقيمين بقرية أبوذكري دائرة المركز.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطهم بعد نصب عدة أكمنة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6707 جنح مركز منية النصر لسنة 2025، والعرض على النيابة العامة لمباشرة أعمالها.

