نقابة المهن الموسيقية تحصر مخالفات اليوتيوب وتستعد لإجراءات حاسمة

تستعد نقابة المهن الموسيقية لاتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والحاسمة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطتها لضبط المشهد الغنائي والتصدي للمخالفات المنتشرة عبر منصة «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكشفت مصادر خاصة داخل النقابة، أنه جرى الانتهاء من حصر أسماء عدد من المؤدين والمطربين والمنشدين المخالفين، ممن يقدمون محتوى فنيًا عبر «يوتيوب» دون الحصول على تصاريح رسمية، أو يقدمون أعمالًا تخالف اللوائح المنظمة للمهنة، سواء من حيث الكلمات أو الأداء أو الشكل العام.

 

وأوضحت المصادر، أن  النقابة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في توجيه إنذارات رسمية مكتوبة للمخالفين، تُلزمهم بسرعة توفيق أوضاعهم والالتزام بلوائح النقابة، مع التنبيه صراحةً أنه في حال عدم الاستجابة، سيتم إيقافهم عن العمل الفني وتحويلهم إلى لجان التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

 

وأكدت النقابة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الأصيل لحماية الذوق العام، والحفاظ على مكانة المهنة وحقوق أعضائها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي إساءة أو تجاوز يتم تقديمه للجمهور تحت مسمى الفن.

 

وشددت نقابة المهن الموسيقية على أن باب التوفيق القانوني للأوضاع لا يزال مفتوحًا أمام الجميع، مؤكدة أن هدفها ليس المنع، وإنما تنظيم الساحة الفنية وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.

 

على الجانب الأخر، كان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد لمح إلى إمكانية تقديم استقالته من منصبه، وذلك بعد سلسلة من الأزمات والضغوط التي يشهدها مجلس النقابة خلال الفترة الأخيرة.

 

وجاءت هذه الإشارات عبر تصريحات عبر فيها كامل عن شعوره بالإرهاق والحاجة إلى التفرغ لحياته الأسرية والفنية بعيدًا عن الضغوط الإدارية.

 

وكشف كامل أنه يفكر جديًا في ترك منصبه بسبب ما وصفه بـ"ثِقَل المسئولية" وتزايد المشكلات داخل النقابة، مؤكدًا أن إدارة ملفات متعددة في وقت واحد ساهم في استنزافه نفسيًا وفنيًا. 

 

