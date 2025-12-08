الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حمادة هلال يلتقي ملك الجان في المغرب بأحداث "المداح 6"

صابر المداح، فيتو
صابر المداح، فيتو
18 حجم الخط

يسافر الفنان حمادة هلال نهاية الشهر الجاري لدولة المغرب لتصوير عدد من مشاهد الجزء السادس من مسلسل المداح المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026.

 

وعلمت فيتو أن المشاهد التي سيتم تصويرها في المغرب عبارة عن مقابلة صابر الذي يقوم بدوره حمادة هلال لملك الجان الذي يلعب دوره الفنان مفيد عاشور.

 

ويحمل الجزء السادس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال العديد من المفاجآت والتي أولها ظهور الدكتور سميح الذي يؤدي دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

 

 

وكان أبطال الجزء السادس من مسلسل المداح، قد سافروا نهاية الشهر الماضي إلى بعض المحافظات لتصوير المشاهد الخارجية للعمل، الذي استغرق تصويرها أسبوعين.

مسلسل المداح

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حمادة هلال صابر المداح مسلسل المداح المداح 6 مفيد عاشور اخبار الفن

مواد متعلقة

جوري بكر ومحمد دياب يظهران بهذه الطريقة في "المداح 6"

الأكثر قراءة

بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون والثوم

مع انطلاقها بالخارج، ضوابط الاقتراع في الانتخابات وفقا للقانون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة وأبرزها المغرب ضد السعودية

انخفاض يصل لـ 43 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

نجم برشلونة يفجر مفاجأة بشأن رحيله إلى الدوري السعودي

وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح حديقة الحيوان للجمهور (فيديو)

خدمات

المزيد

شروط الاشتراك في المسابقة الوطنية لتصميم الهوية البصرية للرياضة الجامعية

تعرف على محظورات الدعاية في انتخابات الإعادة بالنواب

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025

انخفاض يصل لـ 43 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads