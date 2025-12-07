الإثنين 08 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين والتى تنخفض انخفاضا ملحوظا حيث يسود طقس  معتدل الحرارة على  أغلب الأنحاء، بارد  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

انخفاض جديد في درجة الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الاثنين

طقس دونت مكس، خريف بالنهار وشتاء بالليل، أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق، واضطراب بالملاحة بخليجي العقبة والسويس


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره وبارد فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   12  ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  11 و درجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  20

الإسكندرية:درجة الحرارة: 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08  و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 21  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة  الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07  ودرجة الحرارة العظمى:  20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة  13 ودرجة الحرارة العظمى 24
 
 

