رويترز: إطلاق نار مكثف في مناطق حدودية بين باكستان وأفغانستان

أفادت وكالة «رويترز»، مساء اليوم الجمعة، بوقوع إطلاق نار كثيف في مناطق حدودية بين باكستان وأفغانستان.

فشل جولة جديدة من المحادثات بين أفغانستان وباكستان

في سياق متصل، أعلن مسؤولون من باكستان وأفغانستان، الأربعاء الماضي، فشل جولة جديدة من محادثات السلام بين الجانبين في تحقيق انفراجة لإنهاء التوترات بين الجارتين في جنوب آسيا، رغم اتفاقهما على مواصلة وقف إطلاق النار الهش.

وكانت المحادثات التي عُقدت في السعودية في مطلع الأسبوع الماضي هي الأحدث في سلسلة اجتماعات استضافتها قطر وتركيا والسعودية، بهدف تهدئة التوترات بعد اشتباكات حدودية مميتة في أكتوبر.

وصمد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الدوحة إلى حد كبير، رغم أن الجهود المبذولة لتأمين ترتيب طويل الأجل من خلال محادثات المتابعة في إسطنبول الشهر الماضي فشلت في التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال 3 مسؤولين أفغان واثنان من المسؤولين الباكستانيين لوكالة رويترز إن المحادثات الجديدة عُقدت بعد مبادرة سعودية، وشارك فيها ممثلون عن الجيش الباكستاني وأجهزة المخابرات ووزارة الخارجية، وأضافوا أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على وقف إطلاق النار.

إسلام آباد تتهم أفغانستان بإيواء مسلحين متمركزين فيها بتنفيذ هجمات في باكستان

وتتهم إسلام آباد أفغانستان بإيواء مسلحين متمركزين فيها بتنفيذ هجمات في باكستان خلال الآونة الأخيرة، من بينهم مواطنون أفغان، لكن كابل تنفي هذه الاتهامات، مشددة على أنها غير مسؤولة عن الأوضاع الأمنية داخل باكستان.

