قال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحماس: إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة "تجميد أو تخزين" الأسلحة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في محاولة لتقديم صيغة لحل إحدى أعقد القضايا.

مسؤول في حماس: الحركة مستعدة لمناقشة مسألة تجميد أو تخزين الأسلحة

وأضاف باسم نعيم في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب المزيد من التصعيد أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى"، مضيفا أن الحركة تحتفظ بـ"حقها في المقاومة"، لكنها مستعدة لإلقاء أسلحتها ضمن عملية تهدف لإقامة دولة فلسطينية.

واقترح القيادي بحركة حماس هدنة تمتد لخمس أو عشر سنوات لإتاحة المجال لإجراء مناقشات شاملة، قائلا: "يمكننا التحدث عن تجميد أو تخزين أو إلقاء الأسلحة، مع ضمانات فلسطينية بعدم استخدامها على الإطلاق خلال فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة".

خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة

ويستند وقف إطلاق النار إلى خطة من 20 نقطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر الماضي، بمشاركة أطراف دولية كـ"دول ضامنة".

وأشار نعيم إلى أن "الخطة تحتاج إلى العديد من التوضيحات".

تعتبر مسألة نشر قوة استقرار دولية من أبرز القضايا العالقة. وأكد نعيم أن حماس ترفض أن تتولى هذه القوة نزع سلاح الحركة، لكنها ترحب بها "قرب الحدود لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، والإبلاغ عن الانتهاكات، ومنع أي تصعيد محتمل".

وشدد على عدم قبول "منح هذه القوات أي تفويض يخولها التدخل داخل الأراضي الفلسطينية".

وكشف نعيم عن تقدم في تشكيل لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة الشؤون اليومية في غزة، مشيرا إلى اتفاق حماس والسلطة الفلسطينية على تولي وزير في الحكومة الفلسطينية مقيم في الضفة الغربية وأصله من غزة رئاسة اللجنة. ولم يذكر الاسم، لكن مسؤولين آخرين أشاروا إلى وزير الصحة ماجد أبو رمضان.

