إعادة انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أُعيد انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للفترة من 2026 إلى 2028، وذلك خلال الدورة الثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف المنعقدة في لاهاي بين 24 و28 نوفمبر.

باكستان عضو نشط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن إعادة انتخاب إسلام آباد للمجلس التنفيذي المؤلف من 41 عضوًا يعكس ثقة الدول الأعضاء في دورها البناء وقدرتها على تقديم قيادة فعّالة في عمل المنظمة.

وأوضحت الوزارة، أن باكستان عضو نشط في المنظمة منذ تصديقها على الاتفاقية عام 1997، وتسهم بانتظام في استضافة عمليات التفتيش الروتينية في منشآتها ذات الصلة.

تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية

وينصّب المجلس التنفيذي بوصفه الجهاز الرئيسي لصنع السياسات في المنظمة، مسؤولًا عن الإشراف على تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

وتضم الاتفاقية 193 دولة طرفًا وتشكل أحد أنجح صكوك نزع السلاح العالمية من خلال القضاء بالكامل على فئة من أسلحة الدمار الشامل.

