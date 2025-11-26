الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعادة انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

باكستان، فيتو
باكستان، فيتو
18 حجم الخط

 أُعيد انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للفترة من 2026 إلى 2028، وذلك خلال الدورة الثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف المنعقدة في لاهاي بين 24 و28 نوفمبر.

باكستان عضو نشط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن إعادة انتخاب إسلام آباد للمجلس التنفيذي المؤلف من 41 عضوًا يعكس ثقة الدول الأعضاء في دورها البناء وقدرتها على تقديم قيادة فعّالة في عمل المنظمة.

وأوضحت الوزارة، أن باكستان عضو نشط في المنظمة منذ تصديقها على الاتفاقية عام 1997، وتسهم بانتظام في استضافة عمليات التفتيش الروتينية في منشآتها ذات الصلة.

تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية

وينصّب المجلس التنفيذي بوصفه الجهاز الرئيسي لصنع السياسات في المنظمة، مسؤولًا عن الإشراف على تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

وتضم الاتفاقية 193 دولة طرفًا وتشكل أحد أنجح صكوك نزع السلاح العالمية من خلال القضاء بالكامل على فئة من أسلحة الدمار الشامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخاب باكستان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لاهاي باكستان نزع السلاح

مواد متعلقة

طالبان تتهم باكستان باعتداء غير مبرر على الأراضي الأفغانية وتهدد بالرد

مقتل 23 مسلحًا في عمليتين أمنيتين شمال غربي باكستان

مقتل 15 مسلحا خلال عمليتين أمنيتين فى شمال غربى باكستان

برلمان باكستان يقر تعديلا دستوريا يمنح الرئيس وقائد الجيش حصانة مدى الحياة

الأكثر قراءة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

وزيرة التضامن خلال افتتاح منتدى مستشفى أهل مصر: أول حدث علمي من نوعه بالشرق الأوسط

موعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسك في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة قريبا

دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads