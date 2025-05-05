9 أعراض لارتفاع الكورتيزول في الجسم

أعراض ارتفاع الكورتيزول، هرمون الكورتيزول من الهرمونات التى يفرزها الجسم بنسب محددة ولكن إذا ارتفعت أو نقصت هذه النسبة يتضرر الجسم كثيرا.

وأعراض ارتفاع الكورتيزول، عديدة وقد يجهلها البعض ما يؤخر التشخيص والعلاج وبالتالى قد تحدث مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور أحمد البدوي استشارى السمنة والعلاج الطبيعي، إن الكورتيزول هو هرمون ستيرويدي تنتجه الغدة الكظرية (فوق الكلية)، ويعرف باسم "هرمون التوتر"، لأنه يفرز بكميات أكبر عند التعرض للإجهاد الجسدي أو النفسي، ويلعب الكورتيزول دور مهم في عدة وظائف حيوية مثل تنظيم ضغط الدم، والتحكم في مستوى السكر في الدم، وتعزيز جهاز المناعة.

أسباب ارتفاع الكورتيزول في الجسم

وأضاف البدوي، أن أسباب ارتفاع هرمون الكورتيزول فى الجسم عديدة، منها:

الإجهاد المزمن، سواء كان نفسيا أو جسديا.

قلة النوم، السهر واضطرابات النوم تؤثر على إفراز الهرمونات.

تناول بعض الأدوية، خاصة الكورتيكوستيرويدات مثل البريدنيزولون.

أورام الغدة الكظرية أو الغدة النخامية، كما في متلازمة كوشينغ.

فرط ممارسة الرياضة العنيفة لفترات طويلة.

سوء التغذية أو اتباع أنظمة غذائية قاسية.

أعراض ارتفاع الكورتيزول

وتابع أن من أعراض ارتفاع الكورتيزول في الجسم:

زيادة الوزن، خاصة حول البطن والوجه.

ارتفاع ضغط الدم.

اضطرابات النوم (أرق).

ضعف في العضلات.

تغيرات في المزاج (توتر، اكتئاب، قلق).

ضعف المناعة وزيادة التعرض للعدوى.

حب الشباب أو مشاكل جلدية.

تساقط الشعر.

اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء.

أعراض ارتفاع الكورتيزول في الجسم

مخاطر ارتفاع الكورتيزول لفترة طويلة

وحذر الدكتور أحمد البدوي استشارى السمنة والعلاج الطبيعي، من ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم لفترات طويلة، لأن ذلك يسبب مخاطر عديدة، منها:-

الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

هشاشة العظام.

أمراض القلب والشرايين.

اضطرابات نفسية مزمنة.

ضعف الذاكرة والتركيز.

ضعف الرغبة الجنسية.

زيادة خطر الإصابة بمتلازمة كوشينغ.

طرق علاج ارتفاع الكورتيزول في الجسم

وقال استشارى السمنة والعلاج الطبيعي، أنه لتجنب المضاعفات التى ذكرناها يجب الالتزام بعلاج أسباب ارتفاع الكرتيزول، ومن طرق علاج ارتفاعه الآتي:

علاج السبب الأساسي مثل إزالة الأورام أو تعديل جرعات الأدوية.

العلاج السلوكي المعرفي، في حال كان التوتر سبب رئيسي.

تنظيم النوم، تحسين عادات النوم والابتعاد عن الشاشات قبل النوم.

ممارسة الرياضة المعتدلة بانتظام.

تناول الغذاء الصحي الغني بالفواكه والخضار والبروتينات.

الابتعاد عن المنبهات والكافيين الزائد.

استخدام أدوية مثبطة للكورتيزول (تحت إشراف طبي).

طرق الوقاية من ارتفاع الكورتيزول

وأضاف البدوي، أن الوقاية خير من العلاج، لذا يجب تجنب ارتفاع الكورتيزول فى الجسم، وذلك من خلال بعض النصائح، منها:-

التحكم في التوتر اليومي من خلال تمارين التنفس أو التأمل.

الحصول على قسط كافٍ من النوم (7–9 ساعات يوميًا).

الحفاظ على نظام غذائي متوازن.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم ولكن غير مفرط.

تجنب تناول الكحول والكافيين بكثرة.

تخصيص وقت للراحة والاسترخاء والأنشطة الممتعة.

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