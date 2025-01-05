إنقاذ سائق وطفلين محتجزين داخل مصعد بأحد العقارات بالنزهة

تمكنت قوات الإنقاذ البري بالقاهرة من إنقاذ سائق وطفلين محتجزين داخل مصعد بأحد العقارات بمنطقة النزهة.

احتجاز سائق وطفلين داخل مصعد بأحد العقارات بالنزهة

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بحدوث عطل فني بمصعد أحد العقارات كائن بدائرة القسم وبداخله سائق وبصحبته طفلين، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية ونجحت القوات فى استخراجهم بحالة صحية جيدة.

وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنين وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لسرعة استجابتهم والتعامل مع البلاغ.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بأداء منظومة العمل الأمني وسرعة التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التي تخص أمن وسلامة المواطنين.

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