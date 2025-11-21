إصابة مسنة إثر سقوط "أسانسير" عقار في القاهرة

18 حجم الخط

أصيبت سيدة مسنة في سقوط مصعد عقار بالقاهرة، وتم نقلها إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا أفاد بسقوط مصعد أحد العقارات وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة سقوط مصعد داخل عقار وإصابة مسنة جراء الحادث وجرى تحرير المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف سكان العقار أمام جهات التحقيق أن الحادث وقع بشكل مفاجئ، وسقط الأسانسير، الأمر الذي أثار حالة من الذعر داخل العقار، وسط ترجيحات بوجود إهمال جسيم من الشركة المسؤولة عن الصيانة، وأن الاسانسير الثالث قيد الإنشاء.

وأشار الأهالي إلى أن الشركة تتقاضى رسوم صيانة شهرية “مبلغ وقدره” على حد وصف السكان إلا أن الحادث كشف عن شبهات بعدم قيام الشركة بأعمال الصيانة اللازمة، مما نتج عنه الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

