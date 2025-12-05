الجمعة 05 ديسمبر 2025
محافظات

السيطرة على حريق داخل أسانسير عمارة بطنطا وإصابة 6 أشخاص

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق اندلع داخل مصعد عقار سكني مكوّن من 12 طابقا بشارع الجلاء أمام المدرسة النسيجية بدائرة قسم ثان طنطا والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص باختناقات وحروق بسيطة.

صحة الغربية تعلن بدء التشغيل التجريبي لعدد من وحدات طب الأسرة بزفتى

مصابيح خلفية بسيارة ملاكي تثير أزمة مرورية على طريق "طنطا – القاهرة" (فيديو)

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل مصعد العقار ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات المباحث الجنائية والحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارتي إطفاء حيث تمكنت القوات من إخماد النيران ومنع امتدادها لباقي الأدوار دون حدوث أي خسائر في الممتلكات.

وتضم قائمة المصابين:
 شهد إبراهيم عبد الجليل (19 عامًا)  اختناق تلقت إسعافًا ورفضت النقل.

هويدا إبراهيم عبد الفتاح (52 عامًا) حروق بسيطة باليدين.

رودينا جمال محمد علي (20 عامًا) حروق باليدين من الدرجة الأولى.

رضا عبد العزيز علي (49 عامًا) اختناق تلقت إسعافا ورفضت النقل.

إيمان محمد سليم (24 عامًا) اختناق تلقت إسعافا ورفضت النقل.

آية محمد سليم (22 عامًا)  اختناق تلقت إسعافا ورفضت النقل.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين داخل موقع الحادث فيما بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب نشوب الحريق.

