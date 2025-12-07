بعد إيقافه وتحويله للتحقيق، إسلام كابونجا يظهر بأسلوب غنائي جديد بدون ألفاظ خادشة

18 حجم الخط

غير مطرب المهرجانات إسلام كابونجا أسلوبه الغنائي، بعد قرار إيقاف تصريحه السنوي من قبل نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، وإحالته للتحقيق على خلفية استخدامه ألفاظًا خادشة في أغانيه.

وظهر كابونجا في فيديو شاركه مع جمهوره من داخل أحد الاستديوهات، وهو يقدم أغنية جديدة خالية من الإساءات والألفاظ الخارجة، في محاولة واضحة لتعديل مساره الفني والالتزام بضوابط النقابة.

إسلام كابونجا

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أعلن عن اتخاذ قرار بإيقاف التصريح الربع سنوي لمطرب المهرجانات إسلام كابونجا، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون بعد اليوم مع أي تجاوزات أو ممارسات تسيء للمهنة أو للجمهور.

وعلق مطرب المهرجانات على إحالته للتحقيق بأن هذه الأغاني المحال على خلفيتها للتحقيق قديمة وأنه سبق وتلقي العقاب عليها، فقال كابونجا عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “ أنا اتوقفت، أي حاجة تصدر من النقابة على دماغي ولكن أقسم بالله العظيم الأغاني دي قديمة”

وأضاف المغني: “أي حاجة تصدر في التحقيق على رأسي ولكن الفيديوهات دي قديمة وأنا غيرت كلامي واتحاسبت عليها قبل كده، آنا آسف اني سمعتكوا في يوم حاجة وحشة ولكن الحاجات دي اتحاسبت عليها وفي ناس كثير رزقها هيتقطع”

واختتم المطرب البث المباشر بقوله: “ادعولى بعد التحقيق ده أني افضل مع بنتي ومراتي.”

إحالة إسلام كابونجا للتحقيق

وقال الفنان مصطفى كامل في بيان شديد اللهجة، إن النقابة استنفدت كل سبل التنبيه والتحذير مع هذا الشخص، لكن دون جدوى، مضيفًا: "قولًا واحدًا… لا مكان لهذا الشخص بيننا"، في إشارة إلى أن النقابة بصدد اتخاذ الخطوة الأكثر صرامة وهي الشطب النهائي من سجلاتها.

استطلاع رسمي لآراء لجنة العمل قبل اتخاذ قرار الشطب

وأوضح كامل أنه وجّه طلبًا رسميًا إلى لجنة العمل بالنقابة والتي تضم:الدكتور علاء سلامة ومنصور هندي ومحمد صبحي وأيمن أمين

وذلك من أجل استطلاع آرائهم حول قرار شطب المطرب نهائيًا، استنادًا إلى ما تم رصده من مخالفات متكررة وغياب كامل للالتزام بقرارات النقابة ولوائحها الداخلية.

وأكد نقيب الموسيقيين أن قرار الإيقاف جاء بعد سلسلة من التنبيهات التي تم توجيهها للمطرب، إلا أنه أصرّ على تجاهل التعليمات، ما دفع النقابة إلى اتخاذ موقف حاسم حفاظًا على هيبة المهنة واحترام الجمهور.

مسئولية الكلمات والرقابة

ولفت كامل إلى أن مسئولية ترخيص ومراجعة وإجازة كلمات الأغاني تعود إلى وزارة الثقافة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، موضحًا أن النقابة لا تعمل بمعزل عن باقي أجهزة الدولة، وأن التنسيق مستمر لضمان عدم تسلل أي أعمال غير لائقة إلى الساحة الفنية.

رسالة للنقابيين والجمهور

وشدد كامل على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الرادعة ضد أي شخص يخرج عن المعايير المهنية أو يقدم محتوى مسيئًا، مؤكدًا أن النقابة "لن تتراجع عن حماية الفن المصري والدفاع عن قيمه وثوابته".

وقال كامل: "لن نسمح بأن تتحول صناعة الموسيقى إلى ساحة للفوضى. هناك خطوط حمراء، ومن يتجاوزها يتحمل العواقب".

خلفية القرار

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة النقابة لمواجهة موجة من المحتويات الفنية التي أثارت الجدل مؤخرًا، وسط مطالبات شعبية وإعلامية بضرورة إعادة تنظيم سوق الغناء ومنع ظواهر الإسفاف والانفلات اللفظي.

