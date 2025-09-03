لهذا السبب، المهن الموسيقية توقف "كابونجا" وتحيله للتحقيق

أثار مطرب المهرجانات الشاب، إسلام كابونجا، جدلًا واسعًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع من أغانيه تحوي على ما وصف بـ "ألفاظ خارجة عن الذوق العام".

هذه الأزمة لم تمر مرور الكرام، حيث استعدت نقابة المهن الموسيقية لاتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى إيقافه نهائيًا عن الغناء، في خطوة تأتي ضمن مساعي النقابة لضبط المشهد الغنائي الشعبي.

بداية الأزمة: "كابونجا" يواجه انتقادات لاذعة

بدأت الأزمة بعد تداول واسع لمقاطع من أغنيتين جديدتين لكابونجا على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت الأغاني كلمات اعتبرها الكثيرون مسيئة وغير لائقة.

ووجهت إليه اتهامات مباشرة بالترويج لـ "ثقافة الابتذال" والاعتداء على القيم والأخلاقيات العامة.

هذه الانتقادات لم تقتصر على الجمهور العادي، بل امتدت لتشمل فنانين ونقادًا موسيقيين، رأوا في ما يقدمه "كابونجا" تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الأغنية الشعبية.

رد فعل النقابة: "لا تسامح مع الألفاظ الخارجة"

لم تتأخر نقابة المهن الموسيقية في الرد على هذه الأزمة، وكشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية أن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة الأمر بشكل عاجل، وأن هناك توجهًا واضحًا لاتخاذ قرار بإيقاف المطرب "إلى أجل غير مسمى" لحين التحقيق معه.

وأكد المصدر أن النقابة لن تتساهل مع أي عضو يستخدم ألفاظًا بذيئة أو يروج لمحتوى يضر بسمعة الفن المصري، مؤكدًا أن "هناك خطوطًا حمراء يجب ألا يتجاوزها أحد".

يذكر أن النقابة كانت أعلنت في أوقات سابقة عن تشكيل لجان رقابية لمتابعة محتوى الأغاني الشعبية والمهرجانات، بهدف تنقية المشهد الغنائي من أي كلمات أو أفكار قد تكون مخالفة للقوانين أو للآداب العامة.

مطربو المهرجانات: "قانون" أم "فن"؟

ليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها مطربو المهرجانات أنفسهم في مواجهة مع النقابة والجهات الرسمية، فالجدل حول هذا اللون الغنائي مستمر منذ سنوات، حيث يرى البعض أنه "فن شعبي" حقيقي يعبر عن فئة واسعة من المجتمع، بينما يراه آخرون "مجرد ضجيج" يفتقر إلى القيمة الفنية والكلمة الهادفة.

وتسعى النقابة جاهدة لوضع قوانين ومعايير واضحة لمنح التصاريح لمطربي المهرجانات، مع التركيز على ضرورة الالتزام بالكلمات المحترمة والمحتوى الإيجابي.

مستقبل "كابونجا": هل تطيح به "الألفاظ الخارجة"؟

أما عن مستقبل "كابونجا" الغنائي، فالقرار النهائي سيتوقف على نتيجة التحقيق الذي ستجريه النقابة، وفي حال ثبوت استخدامه لألفاظ خارجة، فقد يجد نفسه في مواجهة قرار إيقاف شامل قد ينهي مسيرته الفنية.

وتعتبر هذه الأزمة بمثابة جرس إنذار لجميع مطربي المهرجانات بأن "الرقابة" عليهم أصبحت أكثر جدية، وأن الجمهور لم يعد يتقبل أي محتوى يقدم باسم "الفن الشعبي".

وتبقى التساؤلات مطروحة: هل ستنجح النقابة في ضبط إيقاع هذا النوع من الفن؟ وهل ستكون أزمة "كابونجا" درسًا لغيره من المطربين؟

