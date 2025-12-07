مدينة الانتاج الاعلامي تستقبل وفدًا إعلاميًا من اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

18 حجم الخط

في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مدينة الإنتاج الاعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أوسبو برئاسة الدكتور عمرو الليثي، والهادف إلي تعزيز التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، والاستفادة من الإمكانيات التقنية والبشرية المتقدمة التي تمتلكها المدينة.

قام وفد إعلامي رفيع المستوي من عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد، بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك للاطلاع عن قرب علي هذه الامكانيات الفنية والتكنولوجية للمدينة، وما تضمه من مراكز علمية، واستديوهات ينطلق منها العديد من القنوات الفضائية العربية والمصرية الشهيرة.

تأتي الزيارة علي هامش مشاركة الوفد في الدورة التدريبية التي يعقدها الاتحاد، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان "مهارات تناول الدين بلغة معاصرة ورؤية وسطية ".

هذا وقد استهل الوفد زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم تسجيلي يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي وأهم ما بها من إمكانيات علمية وفنية ومراحل التطور الكبير الذي شهدته في الآونة الأخيرة.

بعد ذلك قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة للتعرف علي إمكانياتها، حيث زاروا مركز إحياء التراث السمعي والبصري، والذي يتم من خلاله الحفاظ علي الكنوز المصورة من الأفلام القديمة، وذلك بترميمها وحمايتها من التهالك، كما زاروا مركز التدريب بالمدينة up skill، وتفقدوا قاعات التدريب والمعامل الملحقة به واستمعوا إلي شرح تفصيلي من القائمين عليه لطريقة العمل، والبرامج التي يتم تقديمها للطلاب والمتدربين من مختلف الجنسيات.

وزاروا أيضًا استديو الصوت الذي يتم فيه تسجيل البرامج والأغاني بأحدث التقنيات العالمية المطبقة في هذا المجال.

واختتم الوفد الجولة بزيارة مناطق التصوير المفتوحة، حيث شاهدوا حي الإسكندرية الشهير الذي تتم فيه عمليات تجهيز الديكورات اللازمة استعدادا لتصوير العديد من الاعمال الفنية في الفترة القادمة.

