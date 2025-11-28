الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أشرف زكي: الفنان مباح رغم وجود القانون والدولة لا تتدخل في صناعة الدراما

أشرف زكي: الفنان
أشرف زكي: الفنان مباح رغم وجود القانون، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه خلال شهر رمضان حرص على زيارة أعضاء النقابة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لمناقشة الملفات المهمة التي تحتاج إلى حلول عملية ودعم مؤسسي، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التعامل منفردًا مع بعض الملفات، خاصة ما يتعلق بالأوضاع المهنية والاجتماعية للفنانين. وقال: "النقابة ليست ملفًا صحيًا أو اجتماعيًا فقط، نحن نعمل في مهنة خاصة جدًا".

أشرف زكي: 120 ألف خريج و10% فقط يحصلون على فرصة

وأوضح أشرف زكي أن عدد خريجي أكاديمية الفنون والكليات الفنية الأخرى تجاوز 120 ألف خريج خلال الأعوام الماضية، بينما يحصل نحو 10% فقط منهم على فرص عمل حقيقية في مجال التمثيل، نتيجة نقص المنصات الداعمة للشباب، وتراجع الإنتاج الفني الذي يمنحهم مساحة لإثبات موهبتهم.

وأضاف أن نقابة المهن التمثيلية عملت خلال السنوات الأخيرة على ابتكار حلول لمشكلة البطالة الفنية، مشيرًا إلى إطلاق مشروع "ألف حلم"، الذي يهدف إلى توفير فرص عادلة ومنظمة للشباب الموهوبين، ما يسهّل دمجهم في السوق الفنية بمنهج احترافي مدروس.

نقيب المهن التمثيلية: هناك حرية كاملة في صناعة الدراما

وفيما يتعلق بما يُثار عن تدخل الدولة في صناعة الدراما، نفى أشرف زكي وجود أي توجيه أو تدخل رسمي في مضمون الأعمال، مؤكدًا: "إحنا بنشتغل ومحدش قالنا حاجة، ولا في أيدي بتتدخل في العملية الفنية، الدولة لو عندها أي حاجة تعلنها بشفافية"، مشددًا على أن صناعة الدراما يحددها صناع الأعمال أنفسهم، سواء كتابًا أو منتجين.

أشرف زكي: الفنان "مباح" رغم وجود القانون

وأشار زكي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تضخيم بعض المشكلات الفردية داخل الوسط الفني، قائلًا: "الفنان أصبح مباح رغم أن القانون يمنع ذلك". وأكد أن الدولة لم تتدخل في أي أزمة فنية حدثت خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس بيئة تحترم حرية الإبداع وتمنح المسؤولية الكاملة لصناع الفن في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف زكي صناعة الدراما نقيب المهن التمثيلية مدينة الانتاج الاعلامي أكاديمية الفنون الوسط الفني صناع الفن نقابة المهن التمثيلية

مواد متعلقة

أشرف زكي يكشف رسالة عبلة كامل بعد استقالته

رئيس لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تنفي إصدار أي تعليمات أو ضوابط لصناع دراما رمضان 2026

أشرف زكي يتراجع عن الاستقالة بعد زيارة مفاجئة من مجلس نقابة المهن التمثيلية (صور)

بعد قصة حب قرابة العام، حورية فرغلي تعلن ارتباطها برجل أعمال من خارج الوسط الفني

الأكثر قراءة

هل يسخر تركي آل الشيخ من الفنان شيكو؟

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

شوبير يكشف تفاصيل جلسة رئيس بيراميدز مع عائلة رمضان صبحي بحضور إكرامي الكبير

انخفاض الكندوز وارتفاع البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ستراسبورج يقلب تأخره إلى فوز مثير على كريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي

نوتنجهام يكستح مالمو بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية لدغة العقرب في المنام وعلاقتها بوجود أعداء يتربصون به

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية