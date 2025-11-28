أشرف زكي: الفنان مباح رغم وجود القانون والدولة لا تتدخل في صناعة الدراما

18 حجم الخط

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه خلال شهر رمضان حرص على زيارة أعضاء النقابة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لمناقشة الملفات المهمة التي تحتاج إلى حلول عملية ودعم مؤسسي، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التعامل منفردًا مع بعض الملفات، خاصة ما يتعلق بالأوضاع المهنية والاجتماعية للفنانين. وقال: "النقابة ليست ملفًا صحيًا أو اجتماعيًا فقط، نحن نعمل في مهنة خاصة جدًا".

أشرف زكي: 120 ألف خريج و10% فقط يحصلون على فرصة

وأوضح أشرف زكي أن عدد خريجي أكاديمية الفنون والكليات الفنية الأخرى تجاوز 120 ألف خريج خلال الأعوام الماضية، بينما يحصل نحو 10% فقط منهم على فرص عمل حقيقية في مجال التمثيل، نتيجة نقص المنصات الداعمة للشباب، وتراجع الإنتاج الفني الذي يمنحهم مساحة لإثبات موهبتهم.

وأضاف أن نقابة المهن التمثيلية عملت خلال السنوات الأخيرة على ابتكار حلول لمشكلة البطالة الفنية، مشيرًا إلى إطلاق مشروع "ألف حلم"، الذي يهدف إلى توفير فرص عادلة ومنظمة للشباب الموهوبين، ما يسهّل دمجهم في السوق الفنية بمنهج احترافي مدروس.

نقيب المهن التمثيلية: هناك حرية كاملة في صناعة الدراما

وفيما يتعلق بما يُثار عن تدخل الدولة في صناعة الدراما، نفى أشرف زكي وجود أي توجيه أو تدخل رسمي في مضمون الأعمال، مؤكدًا: "إحنا بنشتغل ومحدش قالنا حاجة، ولا في أيدي بتتدخل في العملية الفنية، الدولة لو عندها أي حاجة تعلنها بشفافية"، مشددًا على أن صناعة الدراما يحددها صناع الأعمال أنفسهم، سواء كتابًا أو منتجين.

أشرف زكي: الفنان "مباح" رغم وجود القانون

وأشار زكي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تضخيم بعض المشكلات الفردية داخل الوسط الفني، قائلًا: "الفنان أصبح مباح رغم أن القانون يمنع ذلك". وأكد أن الدولة لم تتدخل في أي أزمة فنية حدثت خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس بيئة تحترم حرية الإبداع وتمنح المسؤولية الكاملة لصناع الفن في مصر.

