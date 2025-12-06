السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد أمين يبدأ تصوير النص 2 في هذا الموعد

أحمد أمين
أحمد أمين
18 حجم الخط

يبدأ الفنان أحمد أمين تصوير أول مشاهد الجزء الثاني من مسلسل النص بداية الأسبوع المقبل، ويتم التصوير داخل ديكورات مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويعكف القائمون على الجزء الثاني من مسلسل النص على الانتهاء من التجهيزات النهائية للعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، كي تبدأ أسرة العمل التصوير بداية شهر ديسمبر.

وكانت قد حصلت فيتو على صور من التجهيزات النهائية لأسرة العمل داخل مدينة الإنتاج بالحى القديم.

وعلى قدم وساق يجري طاقم فريق مسلسل النص للنجم أحمد أمين في جزئه الثاني، على وضع الاستعدادات النهائية لانطلاق تصوير العمل بداية من الشهر المقبل، استعدادا لمشاركته بالموسم الرمضاني 2026.

 

 

 

مسلسل النص الجزء الثاني

 

وأعلنت الشركة المنتجة عن استقرار عرض مسلسل النص الجزء الثاني في موسم رمضان 2026 حصريا على شبكة قنوات On.

ويجري صناع مسلسل النص 2 عددا من التجهيزات اللازمة وبناء بعض الديكورات الجديدة للعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل استكمال أحداث الجزء الثاني من العمل.

 

وكان صناع مسلسل النص الذي قام ببطولته الفنان أحمد أمين والفنانة أسماء أبو اليزيد قد أعلنوا عن تقديم جزء ثان من العمل خلال السباق الرمضاني لعام 2026، وذلك بعد جعل نهاية الحلقة بنهاية مفتوحة.

 

أبطال مسلسل النص

 

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي. المسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد أمين النص مسلسل النص 2 مسلسلات رمضان بسمة اخبار الفن

مواد متعلقة

التجهيزات النهائية لمسلسل النص الجزء الثاني (صور)

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الإمارات في كأس العرب

أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

انخفاض كبير والقاهرة تسجل 21، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أخبار مصر: قصة واقعة الطفل زياد التي هزت بورسعيد، سيناريو هوليوودي في اختفاء فتاة الشرقية، تطبيق منظومة "مرور بلا أوراق"

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 6 ديسمبر 2025

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

يصل إلى 2703 جنيهات، ارتفاع يضرب جميع أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 دعاء من الكتاب والسنة يمكن أن تبدأ بها يومك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads