أسرة "كلهم بيحبوا مودي" تواصل تصوير المسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي

18 حجم الخط

تواصل أسرة مسلسل كلهم بيحبوا مودي تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل داخل حي المهندسين بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوع.

وبدأت وحدة المونتاج المسؤولة عن العمل في التجهيزات النهائية للحلقات كي يكون العمل من أوائل الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض

تشهد أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال خيانته زوجته، ومحاولته لكسب قلب فتاة أخرى.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ليكون من أوائل الأعمال الجاهزة للعرض.

وشارك الفنان ياسر جلال متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي” مع بطلات وصناع العمل.

وعلق عليها قائلًا: “كلهم بيحبوا مودي”، ولاقت الصور تفاعلًا إيجابيًّا من قبل المتابعين.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل عدد من المناطق الراقية في القاهرة، حيث يجسد ياسر جلال شخصية شاب يدخل في علاقات متعددة مع النساء، الأمر الذي يورطه في مشكلات وأزمات متلاحقة نتيجة تلك العلاقات.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال كل من ميرفت أمين وآيتن عامر، وعدد من نجوم الدراما، في تجربة مختلفة عن الأعمال التي قدمها جلال في السنوات الأخيرة.

وأكد ياسر جلال في تصريحات خاصة لـ“فيتو” أنه اختار هذا العمل من أجل التجديد الفني، موضحًا أنه لم يقدّم الكوميديا من قبل في الدراما التلفزيونية، رغم مشاركته سابقًا في أعمال سينمائية كوميدية مثل فيلم “أمير البحار”.

وأضاف جلال أن “كلهم بيحبوا مودي” سيكون مفاجأة للجمهور، مشيرًا إلى أن جميع أبطال المسلسل سيظهرون بشكل جديد ومختلف تمامًا عن أعمالهم السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.