صحة غزة: جثامين أسرى القطاع أعيدت وعليها آثار تعذيب وحروق

عملية تبادل الأسرى
أعلن مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، اليوم الخميس، وجود آثار تعذيب وحروق على جثث أسرى فلسطينيين أفرجت عنها إسرائيل ضمن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار مع حركة حماس.

أثار حروق وتعذيب على جثث الأسرى الفلسطينيين 

وقال البرش في تدوينة عبر منصة إكس، "جثامين أسرى غزة أعيدوا إلينا مقيدين كالحيوانات معصوبي الأعين وعليهم آثار تعذيب وحروق بشعة تكشف حجم الإجرام الذي ارتُكب في الخفاء".

ووصف البرش آثار التعذيب والحروق الظاهرة على جثامين الأسرى الفلسطينيين بأنها "جرائم لا تُخفى"، موضحا أن الجثامين لم تكن مدفونة تحت التراب، بل معتقلة في ثلاجات الاحتلال لشهور طويلة.

التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها استلمت 30 جثمانا "لشهداء أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي، عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين التي تسلمتها الوزارة إلى 120".

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم إلى ذوي الضحايا.

وأوضحت أن بعض الجثامين تظهر عليها "علامات واضحة للتنكيل والضرب، إضافة إلى وجود آثار تكبيل للأيدي وتعصيب للأعين، وهو ما يعكس الظروف القاسية التي تعرضوا لها قبل استشهادهم".

