الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لأكثر من 70 ألف شهيد

فلسطينون يسيرون بين
فلسطينون يسيرون بين أنقاض غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 70 ألفا و112 شهيدا، و170 ألفا و986 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك": "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

خروقات وقف إطلاق النار

وأضافت: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 9 شهداء انتشال ومصاب واحد خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابعت: "منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بلغ ضحايا الاختراقات الإسرائيلية 356 شهيدا، و909 مصابا"، فيما جرى انتشال جثمان 616 فلسطينييا.

اتفاقية الإبادة الجماعية 

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تزال ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على الرغم من اتفاق قف إطلاق النار.

وخلصت "العفو الدولية" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأنها ارتكبت ثلاثة أفعال محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم الجسدي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الصحة الفلسطينية غزة شهداء حرب الإبادة

مواد متعلقة

إسرائيل تمنع 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة لـ الأونروا من دخول غزة

فلسطين تدعو إلى تعزيز التضامن الدولي معها ومحاسبة إسرائيل

وزير خارجية تركيا يطالب بتنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

الأكثر قراءة

كأس العرب، التعادل السلبي يحكم الشوط الأول لمباراة تونس وسوريا

مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ 77 مليون جنيه بسوهاج

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

أسقف البحيرة يرسم 36 شماسا جديدا لكنيسة العذراء بأنطونيادس

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

نصر علام يكشف سر فتح مفيض توشكى.. ويؤكد: إثيوبيا تستفز مصر وسد النهضة وسيلة للضغط

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تسلق الجبل في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات كبيرة

عباقرة ولكن مجهولون، "التميمي" طبيب فلسطيني عاش بالقاهرة وابتكر علاجا للدغات الأفاعي

36 عاما على رحيل عائشة عبد الرحمن أول معلمة بالأزهر.. سر اختيارها لقب "بنت الشاطئ"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads