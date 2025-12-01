ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لأكثر من 70 ألف شهيد

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 70 ألفا و112 شهيدا، و170 ألفا و986 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك": "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

خروقات وقف إطلاق النار

وأضافت: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 9 شهداء انتشال ومصاب واحد خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابعت: "منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بلغ ضحايا الاختراقات الإسرائيلية 356 شهيدا، و909 مصابا"، فيما جرى انتشال جثمان 616 فلسطينييا.

اتفاقية الإبادة الجماعية

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تزال ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على الرغم من اتفاق قف إطلاق النار.

وخلصت "العفو الدولية" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأنها ارتكبت ثلاثة أفعال محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم الجسدي".

