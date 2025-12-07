الأرقام لا تكذب، محمد صلاح كلمة السر في نجاح آرني سلوت مع ليفربول

18 حجم الخط

كشفت إحصائيات حديثة عن التأثير الكبير الذي يصنعه النجم المصري محمد صلاح في نتائج ليفربول تحت قيادة المدير الفني الهولندي آرني سلوت، حيث ظهر الفريق الأحمر بمستويات متفاوتة بشكل واضح حسب مساهمات صلاح التهديفية.

صلاح أهم لاعب في ليفربول تحت قيادة سلوت

وبعد تصريحات صلاح ضد المدير الفني للفريق، بالأمس عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات، توضح الأرقام أن معدل انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ينخفض بشكل حاد عندما يغيب صلاح عن زيارة الشباك، إذ يحقق الفريق 44% فقط من مبارياته عندما لا يسجل النجم المصري أي هدف.

وتزداد المعاناة الهجومية بشكل أوضح عندما لا يسجل صلاح ولا يصنع، لينخفض معدل الانتصارات إلى 31.6% فقط، ما يعكس مدى اعتماد منظومة سلوت على إبداع اللاعب المصري داخل الثلث الهجومي.

محمد صلاح، فيتو

في المقابل، يتحول ليفربول إلى قوة ضاربة عندما ينجح صلاح في التسجيل، حيث يقفز معدل الانتصارات إلى 75%، ليؤكد "الملك المصري" مرة أخرى أنه لا يزال العنصر الأكثر تأثيرًا في نتائج الريدز، رغم التغييرات الفنية التي رافقت وصول سلوت الموسم الحالي.

وتشير تلك الأرقام إلى أن صلاح لا يمثل مجرد هداف للفريق، بل صانع فارق حقيقي يغيّر شكل ليفربول وأدائه كلما وجد طريقه إلى المرمى.

