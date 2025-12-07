أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

18 حجم الخط

انتقد مايكل أوين نجم ليفربول السابق، المهاجم المصري محمد صلاح، بعدما أظهر إحباطه علنًا من الفريق ومديره الفني الهولندي أرني سلوت.

أوين يهاجم صلاح

وتحدث صلاح إلى وسائل الإعلام بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في تعادل ليفربول مع ليدز، قائلًا: إن النادي ضحى به ولم يعد لديه علاقة بالمدرب أرني سلوت.

وألمح المهاجم المصري إلى أنه قد يغادر أنفيلد بعد عودته من كأس الأمم الإفريقية في يناير، ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول يرحل في ظروف غير سعيدة.



وكشف أوين، الذي غادر ليفربول بنفسه في ظروف صعبة عندما انضم إلى ريال مدريد عام 2004، إنه يتفهم مشاعر صلاح لكنه لا يستطيع دعم الطريقة التي تعامل بها المهاجم مع الموقف وقال على منصة “إكس”: “آوه يا مو صلاح، يمكنني أن أتخيل شعورك. لقد حملت هذا الفريق لفترة طويلة وفزت بكل شيء يمكن الفوز به”.

وزاد: “لكن هذه لعبة جماعية ولا يمكنك ببساطة أن تقول علنًا ما قلته. ستذهب إلى كأس الأمم الإفريقية في غضون أسبوع. أليس من الأجدر أن تتمالك نفسك، وتستمتع بتمثيل بلدك، وترى كيف تبدو الأمور عند عودتك؟”.

