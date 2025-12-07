الأحد 07 ديسمبر 2025
على رأسها الهلال، صراع سعودي على ضم محمد صلاح في ميركاتو الشتاء

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو
شهدت الفترة الماضية توترات في العلاقة بين محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول، وأرني سلوت المدير الفني للفريق الإنجليزي، قد تكون سببا في رحيل صلاح عن الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية، أن 4 أندية على الأقل من الدوري السعودي، بدأت تحركات قوية من أجل الحصول على خدمات لاعب منتخبنا محمد صلاح، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن أول الأندية السعودية هو نادي الهلال، ويسعى مسئولية بقوة للحصول على خدمات محمد صلاح في فترة الانتقالات المقبلة، وأن من المتوقع أن يكون هناك صراع قوي من نادي الاتحاد.

وحاول نادي الاتحاد ضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقرر لاعب منتخب مصر البقاء في الدوري الإنجليزي وتجديد تعاقده مع ليفربول.

وينتهي عقد محمد صلاح في صيف 2027، حيث إن اللاعب جدد عقده مع ليفربول في الموسم الماضي لمدة موسمين.

وجاء تمديد عقد صلاح مع الريدز وسط رغبة من الجناح المصري لتحقيق المزيد من الإنجازات مع الريدز بعد الأرقام التي حطمها اللاعب في الفترة الأخيرة.

محمد صلاح منتخبنا الوطني ليفربول الدوري السعودي نادي الهلال

