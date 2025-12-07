الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السجن 10 سنوات لعامل استدرج طفلا للاعتداء عليه في الإسكندرية

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس والمستشار سامح سعيد سمك والمستشار محمود  أحمد الغايش، وسكرتير المحكمة عمرو زكي بمعاقبة المتهم " م.ع.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي على الطفل " ح.ح.ح".

موعد آخر اجتماعات الفيدرالي الأمريكي خلال 2025 لتحديد أسعار الفائدة

إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة 11 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تعود أحداث القضية المقيدة برقم  26533 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة ثالث المنتزة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة ثالث المنتزة، ببلاغ من والد المجني عليه يفيد بقيام المتهم خطف نجله بالتحايل والتعدي عليه بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه حال قيام المجني عليه الطفل " ح.ح.ح" 10 سنوات بالطريق العام،  طلب منه المتهم "م.ع.ع" عامل 38 سنة، التوجه إلى أحد المحلات لشراء له علبة سجائر وعند عودته استدرجه إلى محل سكنه محاولا التعدي عليه، وأخبر والده الذي قرر تحرير محضر وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات الأسكندرية أمن الإسكندرية ثالث المنتزة

مواد متعلقة

موعد آخر اجتماعات الفيدرالي الأمريكي خلال 2025 لتحديد أسعار الفائدة

إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة 11 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وزارة العمل: توفير 250 وظيفة في إحدى شركات القطاع الخاص

الأكثر قراءة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

ليلة القبض على أحمد رفعت

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

بعد تفجير أزمة الريدز، اجتماع طارئ في ليفربول لبحث بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمؤتمر عالمي بطوكيو

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الرزاز الجزري" أبو الهندسة الميكانيكية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads