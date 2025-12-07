السجن 10 سنوات لعامل استدرج طفلا للاعتداء عليه في الإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس والمستشار سامح سعيد سمك والمستشار محمود أحمد الغايش، وسكرتير المحكمة عمرو زكي بمعاقبة المتهم " م.ع.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي على الطفل " ح.ح.ح".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 26533 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة ثالث المنتزة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة ثالث المنتزة، ببلاغ من والد المجني عليه يفيد بقيام المتهم خطف نجله بالتحايل والتعدي عليه بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه حال قيام المجني عليه الطفل " ح.ح.ح" 10 سنوات بالطريق العام، طلب منه المتهم "م.ع.ع" عامل 38 سنة، التوجه إلى أحد المحلات لشراء له علبة سجائر وعند عودته استدرجه إلى محل سكنه محاولا التعدي عليه، وأخبر والده الذي قرر تحرير محضر وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

