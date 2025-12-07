الأحد 07 ديسمبر 2025
اقتصاد

موعد آخر اجتماعات الفيدرالي الأمريكي خلال 2025 لتحديد أسعار الفائدة

الاحتياطى الفيدرالى
الاحتياطى الفيدرالى
أيام قليلة تفاصلنا عن اجتماع  الفيدرالى الأمريكى الاخير هذا العام 2025 والذى يعقد على مدار يومين 9 و10 ديسمبر، وسط تباين حول مصير أسعار الفائدة.

وكان محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير، أظهر اختلافا في وجهات النظر بين مسؤوليه خلال اجتماعهم في أكتوبر بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث انقسموا حول ما إذا كان ركود سوق العمل أو التضخم المستمر يُشكلان تهديدًا اقتصاديًا أكبر.

خلافات حول خفض الفائدة

في حين وافقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض أسعار الفائدة في الاجتماع، يبدو أن الطريق إلى المستقبل أقل تفاؤلًا.

وامتدت الخلافات إلى توقعات ديسمبر، حيث أعرب المسئولون عن تشككهم في الحاجة إلى خفض إضافي كانت الأسواق تتوقعه على نطاق واسع، حيث قال "الكثيرون" إنه لا حاجة لمزيد من التخفيضات على الأقل في عام 2025.

ذكر محضر الاجتماع أن عددا من المشاركين قيموا أن تخفيضا إضافيا للنطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قد يكون مناسبًا في ديسمبر إذا تطور الاقتصاد وفقا لتوقعاتهم خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين.

وأضاف: "وأشار العديد من المشاركين إلى أنه، في ظل توقعاتهم الاقتصادية، من المرجح أن يكون من المناسب إبقاء النطاق المستهدف دون تغيير لبقية العام".

في لغة الاحتياطي الفيدرالي، فإن العديد أكثر من عدة، مما يشير إلى ميل ضد خفض الفائدة في ديسمبر، ومع ذلك، فإن تعبير المشاركين لا يشير إلى المصوتين، وهناك 19 مشاركًا في الاجتماع، لكن 12 فقط صوتوا، لذا ليس من الواضح كيف ستتحدد آراء الأعضاء المصوتين بشأن قرار ديسمبر.

خفض ديسمبر غير محسوم

ويتوافق هذا مع تصريح رئيس مجلس  الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، يومها، صرح باول للصحفيين بأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس أمرا مفروغا منه.

