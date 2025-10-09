مفيد شهاب لـ إثيوبيا: مصر لن تتنازل عن شبر من حقوقها المائية

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، أن موقف مصر من أزمة سد النهضة يستند إلى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه الأنهار المشتركة، مشددًا على أن القاهرة لم ولن تتنازل عن أي شبر من حقوقها التاريخية في نهر النيل.

وقال مفيد شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، إن إثيوبيا تمادت في خرق القواعد الدولية التي تنظم التعامل مع الأنهار العابرة للحدود، متجاهلة مبادئ التعاون والإخطار المسبق، بينما التزمت مصر بالمسار الدبلوماسي والقانوني في كل مراحل التفاوض حفاظًا على استقرار المنطقة.

مصر لا تفرّط في حقوقها

وأوضح الوزير الأسبق أن ثبات الموقف المصري نابع من إيمان الدولة بحقوقها المشروعة، قائلًا:"مصر لا تخشى أي مساس بحقوقها، لأنها تستند إلى الشرعية الدولية وإلى عقيدة سياسية راسخة تؤمن بأن الحقوق لا تُوهب بل تُنتزع بالحجة والقانون".

وأشار إلى أن قضية طابا تمثل نموذجًا حيًا على هذه العقيدة، إذ أصرّت مصر على استعادة أرضها كاملة من خلال الأدلة القانونية والالتزام بالمحافل الدولية حتى نالت حقها دون تنازل.

موقف ثابت في القضايا الإقليمية

وربط شهاب بين هذا الثبات وموقف مصر من الحرب الأخيرة على غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة وقفت منذ اللحظة الأولى ضد العدوان على الشعب الفلسطيني، ورفضت بشكل قاطع فكرة التهجير القسري، مؤكدًا أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير جاء ليبرهن على صحة الموقف المصري وتمسكه بمبدأ السلام العادل والشامل.

وختم حديثه بالتأكيد على أن القانون الدولي هو السلاح الأقوى بيد مصر، وأنها ستواصل دفاعها عن مصالحها المائية والإقليمية دون تهاون أو تصعيد خارج الأطر الشرعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.