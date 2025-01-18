بند باتفاقية المبادئ ينزع مياه النيل من إثيوبيا، وباحث يكشف قوة مصر القانونية أمام أديس أبابا

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن وجود بند في اتفاقية إعلان المباديء، ينزع من إثيوبيا كل ما بيدها من نقاط قوة في سد النهضة، حيث أكد أن الغرض من السد في إعلان المباديء هو الكهرباء، وليس هناك بند لاستخدام المياه، ما يؤكد حقوق مصر والسودان في تمرير المياه.

بند باتفاق المبادئ ينتزع حقوق مصر من إثيوبيا

كما أكد الباحث هاني إبراهيم أن الموقف القانوني المصري أقوى من الإثيوبي في مياه النيل، بحسب الدراسات القانونية الإثيوبية، ففي اتفاق المبادىء نجد مبدىء أقل الأمور في الأضرار تعد ضرر، وجملة سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب، في بند الاستخدام المنصف والمعقول، استبعدت فيه الإشارة إلى تقاسم المياه أو إعادة تخصيصها في بند الاستخدام المنصف والمعقول، وبالنظر إلى البند الخاص بغرض السد يصبح الموقف المصري أقوى من إثيوبيا.

حقوق مصر في حوض النيل، فيتو



وقال الباحث هاني إبراهيم عن قوة موقف مصر في مياه النيل: "الديباجة لا قيمة قانونية لها والأهم هو المبادىء التي تضمنها إعلان المبادىء، في إعلان المبادىء الغرض المحدد للسد هو الكهرباء أي لا يستخدم المياه وهو تأكيد على الحقوق الخاصة بمصر والسودان بتمرير المياه والبند واضح في تحديد الغرض من السد ".

وأكد هاني إبراهيم أن "تلك النقطة الخاصة بالغرض مرتبطة بنقطة أخرى وهي بند عدم التسبب في ضرر جسيم أو ضرر ذي شأن خاصة الفقرة الثانية " ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا".

عدم إحداث الضرر بند يمنح مصر حقوقها في مياه النيل

وعن فقرة عدم إحداث الضرر في اتفاقية إعلان المباديء، قال هاني إبراهيم: "هذه الفقرة تعني أن حدوث الضرر وفق إعلان المبادىء لا تشترط تمامًا أن يكون ضرر جسيم بالمعنى الوارد في عنتيبي او اتفاقية 1997، ويمكنك مقارنة الفقرة في إعلان المبادىء مع عنتيبي واتفاقية 1997، وسوف تلاحظ الفارق الكبير"

اتفاقية عنتيبى وإعلان المباديء في حوض النيل، فيتو



وأضاف الباحث هاني إبراهيم: "اذ تتضمن في عنتيبي واتفاقية 1997 إشارة إلى مواد في الاستخدام المنصف والمعقول، بينما في إعلان المبادىء لا تتضمن أو تشير إلى ذلك، بما يعني أن أقل الأمور في الأضرار تعد ضرر، لأن القاعدة المنظمة هي غرض السد المخصص للكهرباء، بأن يمرر التدفق الطبيعي للنهر سنويًا"

وعن إضافة حقوق الاستخدامات الحالية في مياه النيل بعد سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: "وبالتالي إضافة حقوق الاستخدامات الحالية في بند الاستخدام المنصف والمعقول، مع تلك الفقرة الخاصة بالضرر، وفي ضوء غرض السد المحدد في الإعلان يصبح لا يحق قانونًا لإثيوبيا أي حديث عن بيع المياه، أو حتى حديث عن تقاسم مياه أو حصص بل هي ملزمة بتمرير المياه وفق التدفق الطبيعي للنهر قبل انشاء السد ".

دراسة تؤكد قوة مصر القانونية أمام إثيوبيا

وعن البند الذي يثبت قوة مصر القانونية أمام إثيوبيا، قال هاني إبراهيم: "بالإضافة إلى ذلك جملة سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب، في بند الاستخدام المنصف والمعقول، لم تشير تلك الفقرة إلى اتفاقية 1997 ولا عنتيبي؛ وتم استبعاد أي إشارة إلى تقاسم المياه أو إعادة تخصيصها في بند الاستخدام المنصف والمعقول، وبالنظر الى البند الخاص بغرض السد يصبح الموقف المصري اقوى من إثيوبيا."

استخدام مياه سد النهضة للكهرباء فقط، فيتو



وتابع "لمزيد من التفاصيل القانونية عن تلك المسألة يمكن مراجعة دراسات قانونية اثيوبية تؤكد ذلك وان الموقف المصري أقوى قانونيا.

وعن بنود الاستخدام المنصف والمعقول بين دول حوض النيل، أوضح هاني إبراهيم أنه "فيما يتعلق ببنود الاستخدام المنصف والمعقول فهناك حوض الصرف للنهر الدولي، وهو امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض، وهو مرتبط بالمساحة التي توجد في كل دولة وهي تشكل 31 % من مساحة مصر، بالإضافة إلى أن أي متخصص في حوض النيل يعلم جيدًا أن بند اعتمادات السكان ينطبق على مصر أكثر، حيث أن نسبة الاعتماد المباشر لسكان مصر أعلى من إثيوبيا، يمكنك الرجوع لعدد سكان إثيوبيا في أراضي حوض النيل ومقارنتها بعدد سكان مصر في حوض النيل لتعلم الفارق"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.