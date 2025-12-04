إذا لم تستحي، نصر علام يلقن الإدارة الإثيوبية درسًا بعد هجومها على مصر

18 حجم الخط

وجه وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر علام رسالة قوية للإدارة الإثيوبية، لقنها فيها درسًا بشأن عدم احترام الإدارة الإثيوبية للقانون الدولي، والتنصل من التزاماتها بشأن الاتفاقات الدولية التي أبرمتها إثيوبيا سابقًا مع مصر، واعتمدها البرلمان الإثيوبي.

ردود الإدارة الإثيوبية يشوبها عدم الاحترام

وأكد الدكتور نصر علام أنه برغم أن القانون الدولي ينص على عدم إقامة أي سد أو منشأ على نهر دولي "نهر النيل"، إلا بعد إخطار مسبق، لكن إثيوبيا أقامت عشرات المنشآت والسدود على روافد نهر النيل بدون إخطار.

المنشآت الإثيوبية على نهر النيل، فيتو



وقال الدكتور محمد نصر علام في رسالته لـ الإدارة الإثيوبية بشأن عدم مراعاتها للاتفاقات الدولية التي أبرمتها مع مصر: "عجبا على الإدارة الأثيوبية، ردود أفعال أثيوبيا يشوبها عدم احترام القانون الدولي، والتنصل من التزاماتها وعدم احترام لأشقائها الأفارقة! أين اتفاقية ١٩٠٢ التي وقعها مينلك الثانى إمبراطور أثيوبيا واعتمدها البرلمان، والتى التزمت فيها بعدم إقامة أى منشأ على النيل الأزرق يؤثر على تدفقه".

وأوضح الدكتور نصر علام أن "القانون الدولي ينص على عدم إقامة أى منشأ على نهر دولى إلا بعد إخطار مسبق للدول المشاركة فى النهر، والتأكد من عدم الإضرار بها!! ومن المؤسف أن أثيوبيا أقامت عشرات المنشآت على روافد نهر النيل وبدون إخطار دول النهر أو التأكيد بعدم الإضرار بهم".

وقال وزير الري السابق محمد نصر علام: "إثيوبيا تتعجب أن مصر تنادى بحقوقها التاريخية فى النيل!! مصر استخدمت مياهه فى الزراعة منذ أكثر من ٥٠٠٠ سنة، وحفرت الترع وأقامت السدود ومعظم البشرية كانت تعيش فى الكهوف وعلى الشجر، فهل ذلك لا يمثل حقوق تاريخية!؟ فأين التاريخ إذن!؟"

إثيوبيا لم تقم بعمل دراسات بشأن سد النهضة

وأكد الدكتور محمد نصر علام أن "أثيوبيا لم تخطر مصر بسدها، واستغلت ظروفها الداخلية فى ٢٠١١ ووضعت حجر الأساس عنوة. ومنذ ٢٠١١ فى تفاوض بدون طائل، وتعهدت أثيوبيا بدراسة تداعيات السد على مصر والسودان وعلى ضوء نتائجها يتم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد"

إثيوبيا لم تقم بعمل دراسات على سد النهضة، فيتو



وكشف الدكتور نصر علام أن إثيوبيا لم تقم بعمل دراسات بشأن سد النهضة، فقال: "لم يتم عمل دراسات للسد، ومفاوضات ١٤ سنة حول قواعد ملء وتشغيل السد بدون نتيجة!! والمدهش أن أثيوبيا التى أقامت السد بدون اإطار ولم تفِ بالاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تولول الأن حول حقها فى التنمية، صحيح إن لم تستحى!!"

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الإثيوبية شنت هجومًا على مصر في بيان لها، أمس الأربعاء، وصفت مسؤولي القاهرة بأنهم تعتمد على اتفاقات "بعقلية الحقبة الاستعمارية" برغم اعتماد إثيوبيا على الحقبة الاستعمارية في ترسيم حدودها التي منحتها أراضي لدول الجوار.

كما اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيانها المزعوم "كبار المسؤولين المصريين بتصعيد الخطاب العدائي و"رفض الحوار بشكل قاطع" بشأن مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي"، برغم سياسة التعنت التي تمارسها إثيوبيا ضد مصر والسودان في عملية التفاوض حول الملء لسد النهضة.

