جلسة حاسمة بين الزمالك والبرازيلي خوان بيزيرا خلال أيام لحل أزمة المستحقات

يستعد مسؤولو نادي الزمالك لعقد جلسة مهمة هذا الأسبوع مع البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق، وذلك في محاولة لحل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة بعد أن قام اللاعب بإرسال إنذار رسمي للنادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته منذ فترة.

اللاعب يطالب بحقوقه ويضغط بورقة الإنذار

جوان بيزيرا، الذي انضم للزمالك على أمل المشاركة بشكل أكبر خلال الموسم المقبل، أبدى غضبه من تأخر المستحقات، ولجأ للإنذار كخطوة أولى للضغط على الإدارة من أجل التحرك السريع.

وأكد اللاعب عبر وكيله أن استمرار الوضع الحالي قد يدفعه لاتخاذ خطوات قانونية أقوى إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال الجلسة المقبلة.

الإدارة تسعى للاحتواء

من جانبها، تحاول إدارة الزمالك احتواء الأزمة سريعًا، خاصة بعدما أصبحت الشكاوى والإنذارات تمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار الفريق.

وتدرس الإدارة وضع جدول زمني للصرف يرضي اللاعب ويمنع تفاقم الموقف، مع التأكيد على رغبتها في استمرار بيزيرا ضمن صفوف الفريق.

تطورات منتظرة خلال الأسبوع

من المقرر أن تحسم الجلسة المقبلة مستقبل الأزمة، سواء بالاتفاق على صرف المستحقات المتأخرة أو ببحث حلول بديلة، في وقت ينتظر فيه جمهور الزمالك نتائج هذه التحركات خوفًا من خسارة لاعب جديد بسبب الأزمات المالية.

